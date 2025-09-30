Activan Plan DN-III-E en Neza tras inundaciones por intensas lluvias

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Autoridades activaron el Plan DN-III-E en zonas de Nezahualcóyotl, Estado de México, luego de las fuertes lluvias registradas y que causaron severas inundaciones durante el fin de semana.

Hasta las zonas afectadas, autoridades arribaron para auxiliar a la población en tareas de limpieza en las viviendas en donde el nivel del agua subió.

¿Qué es el Plan DN-III-E que se implementa en Nezahualcóyotl?

El Plan DN-III-E es una estrategia que consta de tres fases que “rigen la participación del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, destaca la Defensa.

Las tres fases del Plan DN-III-E son:

Prevención

Permite una preparación para reaccionar en forma oportuna y tomar acciones dirigidas a controlar el riesgo, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

Auxilio

Son las acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de un agente destructivo.

Recuperación

La recuperación es proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado, así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros.

Autoridades de los tres niveles de Gobierno atienden Neza

A través de su cuenta oficial de X, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que autoridades de los tres órdenes de Gobierno atendían la contingencia derivada de las lluvias.

“Estamos trabajando en las calles en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México para atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias, como lo instruyó nuestra presidenta”, escribió Cerqueda Rebollo.

Por su parte, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, destacó que se realizó un “recorrido de supervisión” y que en las zonas afectadas se encuentra “22 equipos especializados atendiendo las afectaciones en calles y viviendas”.