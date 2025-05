¿No pagaste la tenencia en Edomex? Éstas son las consecuencias de no hacerlo

GENERANDO AUDIO...

Conoce las consecuencias de no pagar la tenencia en el Edomex. Foto: Cuartoscuro

Este 30 de abril finalizó la prórroga para realizar el pago de la tenencia en el Estado de México (Edomex) y obtener el beneficio del subsidio. En caso de que no la hayas hecho, te decimos cuáles son las consecuencias de no haberla pagado.

El incumplimiento del pago de la tenencia vehicular dentro del plazo establecido conlleva la pérdida automática del subsidio que se ofrece a los contribuyentes cumplidos. Este subsidio, que generalmente consiste en un porcentaje de descuento sobre el monto total a pagar, deja de ser aplicable, lo que implica que el propietario del vehículo deberá cubrir la totalidad del impuesto de tenencia sin ningún tipo de reducción.

Consecuencias de no pagar la tenencia en Edomex

Una vez que se pierde el subsidio por no pagar a tiempo la tenencia, se generan diversas sanciones y restricciones administrativas para el propietario del vehículo.

Entre las sanciones económicas, se incluyen recargos y actualizaciones sobre el monto original de la tenencia adeudada , incrementando el costo total a pagar

, incrementando el costo total a pagar El contribuyente se verá imposibilitado para realizar diversos trámites vehiculares esenciales, como la verificación vehicular, el cambio de placas y la renovación de la tarjeta de circulación

esenciales, como la No se podrá hacer ningún proceso administrativo relacionado con el registro y la legalidad del vehículo ante las autoridades estatales

¿Puedo circular si no he pagado la tenencia en Edomex?

Es importante aclarar que, si bien la falta de pago de la tenencia genera estas sanciones administrativas y económicas, no implica la prohibición inmediata para circular ni el envío directo al corralón. Sin embargo, circular con la tarjeta de circulación vencida (consecuencia de no poder renovarla por falta de pago de tenencia) sí puede ser motivo de infracción y, en algunos casos, de remisión del vehículo al depósito vehicular.

Por lo tanto, aunque el no pago de la tenencia en sí mismo no lleve al corralón de manera automática, sí genera una serie de impedimentos legales que pueden derivar en otras infracciones si no se regulariza la situación del vehículo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]