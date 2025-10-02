| Diana Solorzano / UnoTV | Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Noé regala árboles contra el cambio climático. Foto: Diana Solorzano

Con una camioneta cargada de pequeños árboles, pinos, y un corazón lleno de convicción, Noé Celeste, originario de Temoaya, Estado de México, emprendió un viaje distinto: recorrer el país regalando árboles para sembrar vida y conciencia ambiental.

Su misión es sencilla, pero poderosa: invitar a cada persona que recibe un arbolito a cuidarlo y entender que proteger la naturaleza es un legado para quienes vendrán. “La intención es fomentar la cultura de cuidar un arbolito. Hay que dejar algo para los que vienen, así como los que estamos ya nos lo dejaron …”, comparte.

En su andar por carreteras, comunidades y ciudades, Noé entrega pinos que han sido cultivados por él y su familia durante un año y medio. Detrás de cada ejemplar de apenas 10 centímetros hay paciencia, dedicación y el anhelo de multiplicar la vida verde en patios, jardines, oficinas o cualquier rincón dispuesto a recibirla.

En esta ocasión, obsequió un injerto especial de dos pinos capaz de crecer tanto en sombra como en sol, una especie adaptable a distintos ambientes. “Es como una sonrisa: lo haces y se contagia”, explica.

Las reacciones no se hacen esperar. “Qué acción tan más bonita y brillante. Vamos a llevar a nuestros hogares plantitas que nos van a servir”, comenta María Flores tras adoptar un árbol. Mientras que Georgina Flores celebra la iniciativa: “Me encanta esta preciosa idea que está ayudando a que nuestro mundo se rehabilite”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Más allá de repartir plantas, Noé busca sembrar conciencia y demostrar que un gesto pequeño puede convertirse en un cambio profundo. Su meta es simple y al mismo tiempo inmensa: despertar amor por la naturaleza y combatir, desde lo cotidiano, los efectos del cambio climático.