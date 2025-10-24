Nuevos uniformes que deben portar choferes de transporte público en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Uniformes para operadores de transporte público en Edomex. Foto: Gob. Edomex

El Gobierno del Estado de México (Edomex) dio a conocer los nuevos uniformes oficiales que deberán portar los choferes, supervisores y personal operativo del transporte público como parte de la implementación del Sistema de Movilidad Movimex.

Uniformes autorizados para choferes del transporte público Edomex. Foto: Gob.Edomex

La medida forma parte de la nueva identidad gráfica establecida en la Norma Técnica del Sistema Movimex, publicada en la Gaceta de Gobierno estatal.

¿Cómo son los uniformes oficiales para operadores del transporte en Edomex?

De acuerdo con la disposición estatal, los operadores de Corredores de Mediana Capacidad del Sistema Movimex deberán vestir una playera o camisa de manga corta o larga, además podrán usar sudadera y gorra que cumplan con las especificaciones técnicas oficiales.

Uniformes autorizados para choferes del transporte público Edomex. Foto: Gob.Edomex

Gorra autorizada para choferes del transporte público Edomex. Foto: Gob. Edomex

Estos uniformes contendrán elementos visuales y logotipos que permitirán identificar fácilmente a qué sistema de movilidad pertenece cada conductor.

Chalecos para supervisores y personal de control

El documento también detalla que los supervisores, checadores y personal encargado del control de unidades en paradas y terminales del Edomex deberán portar un chaleco distintivo con los mismos lineamientos visuales del sistema.

Chalecos autorizados de supervisores del transporte público Edomex. Foto:Gob.Edomex

El propósito es garantizar una identificación clara y homogénea del personal que forma parte del transporte público estatal, fortaleciendo la imagen institucional de Movimex.

Imagen unificada en el transporte colectivo

Para el transporte público colectivo ordinario, que incluye vagonetas y camiones alimentadores del sistema, se aplicarán las mismas normas, con la adición del imagotipo correspondiente a la región donde opere cada unidad.

Uniformes autorizados para choferes del transporte público Edomex. Foto: Gob.Edomex

El Gobierno del Estado de México señaló que esta identidad unificada busca ordenar y regular la operación del transporte, así como mejorar la atención y confianza de los usuarios.