Tren Suburbano tendrá retrasos hasta el 4 de octubre. Foto: Cuartoscuro

El Tren Suburbano que conecta el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), informó que las afectaciones en el servicio del paso de trenes continuarán hasta el sábado 4 de octubre, debido a los trabajos de conexión de vías con el ramal que enlazará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). De acuerdo con Ferrocarriles Suburbanos, la variación en la frecuencia de los trenes se mantendrá durante este periodo, por lo que se solicitó a los pasajeros anticipar sus traslados y considerar tiempos extra en sus recorridos.

Trabajos de conexión con el AIFA generan retrasos

La empresa operadora explicó que las maniobras de interconexión con el AIFA han provocado intervalos más largos entre los trenes, lo que en testimonios de usuarios se ha notado, principalmente en horas de alta demanda laboral y escolar.

Operación con trenes dobles para reducir el impacto

Para mitigar el impacto en los tiempos de traslado, el Tren Suburbano señaló que operará con trenes dobles en las rutas disponibles. La semana pasada, usuarios reportaron retrasos de hasta dos horas en distintos horarios.

Ferrocarriles Suburbanos reiteró el llamado a planificar los viajes y mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales, donde se actualizarán los avisos sobre el avance de los trabajos.

