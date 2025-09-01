GENERANDO AUDIO...

Aunque la megamarcha y bloqueo de vialidades programados para este 1 de septiembre en la Ciudad de México quedaron cancelados, en el Valle de Toluca la medida sigue en pie, por lo que ahí sí habrá paro de transportistas desde las 4:30 am.

Este lunes, al menos 30 empresas de transporte público concesionado suspenderán labores en 17 municipios como forma de presión para exigir a las autoridades la aprobación del incremento a la tarifa, que pasaría de 12 a 16 pesos por viaje.

El dato: La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) informó que decidió posponer la movilización de más de 7 mil 500 concesionarios en la CDMX, luego de que se instalara una mesa de diálogo con autoridades capitalinas.

Puntos bloqueados en Toluca

En redes sociales circulan algunas imagenes que indican cuáles serían las principales vialidades afectadas:

Tollocan y Pilares

Crucero de Tres Caminos

Entrada a San Cristóbal (Tacos Buenavista)

López Portillo y Alfredo del Mazo

Adolfo López Mateos (a la altura de Sierra Morelos y Torres Chicas)

Ciudad Universitaria (CU)

Vicente Guerrero

Tollocan y Vicente Guerrero

Tollocan y Colón

Torres y Jesús Carranza

Pino Suárez y Tollocan

Torres y Pino Suárez

Torres y Díaz Mirón

Tollocan y Tablajeros

La Maquinita en Isidro Fabela

Primer cuadro de Toluca (Palacio de Gobierno)

Usuarios denuncian alza y condiciones del servicio

En paralelo al paro, este domingo, integrantes del colectivo “No al Tarifazo” instalaron un tendedero ciudadano de denuncias en el andador Constituyentes de Toluca. Ahí, usuarios expusieron testimonios sobre accidentes, deficiencias en el servicio y la falta de seguridad en los trayectos.

“Aquí hay una necesidad de que el Estado intervenga y que tenga transporte público, que quiten las concesiones, que dejen de dar dinero y evidentemente que hay candados o medidas que vuelvan al transporte digno, sustentable… LIGAR… Los que tienen los medios de producción ahora sí que los camiones están tratando de amagar como siempre al Gobierno para decir que se necesita el aumento a la tarifa”, dijo Ivonne Gutiérrez, manifestante.

Los manifestantes señalaron que el aumento sería un golpe directo a la economía familiar y acusaron a los concesionarios de amagar tanto al gobierno como a los ciudadanos para obtener mayores ganancias. También pidieron al Estado intervenir en la operación del transporte y garantizar un servicio digno y sustentable.

Autoridades mantienen mesas de diálogo

La Secretaría de Movilidad estatal confirmó que no hay fecha definida para aplicar el aumento en la tarifa, aunque continúan las mesas de diálogo con transportistas.

En tanto, colectivos ciudadanos advirtieron que mantendrán movilizaciones en el Valle de Toluca para frenar el tarifazo, al mismo tiempo que el paro de este lunes complicará la movilidad en municipios clave de la zona metropolitana.