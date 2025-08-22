Paso a paso para obtener 100% de descuento en tenencia y reemplacamiento en Edomex
Si eres dueño de un vehículo con placas del Estado de México (Edomex) y registras rezagos, puedes acceder a la condonación del 100% de la tenencia, refrendo y otros impuestos, dentro del Programa de Reemplacamiento 2025. La Secretaría de Finanzas informó que “el programa está a punto de terminar, el próximo 31 de agosto”, pero todavía es posible reemplacar con beneficios.
¿Quiénes pueden acceder al descuento en tenencia y reemplacamiento Edomex?
Aplica para propietarios de vehículos con placas del Edomex que presenten adeudos y decidan concluir su reemplacamiento 2025 durante la vigencia del programa. La autoridad precisó que la condonación cubre la tenencia al 100%, además del refrendo del año en curso y, en su caso, años anteriores, siempre que el contribuyente tramite el cambio de placas conforme a los lineamientos vigentes.
Paso a paso: así se tramita el beneficio en Edomex
- Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente y elige Reemplacamiento 2025 (trámite en línea)
- Captura datos del vehículo (placa y serie) y del titular (CURP/RFC y contacto)
- Selecciona el esquema de entrega (módulo o entrega a domicilio) y confirma datos
- Genera la línea de captura y realiza el pago en línea o en centros autorizados
- Conserva el comprobante y el acuse del trámite; recibirás SMS o correo con el estatus
- Concluye la validación y recibe placas, engomado y tarjeta de circulación en el modo elegido o a domicilio
La condonación del 100% de la tenencia y del refrendo aplica al concluir el reemplacamiento dentro del periodo vigente.
Beneficios incluidos en el Programa de Reemplacamiento 2025
- Condonación del 100% de tenencia para contribuyentes con placas Edomex
- Beneficio sobre refrendo (año en curso y, de ser el caso, años previos)
- Aplica a impuesto por venta de vehículos usados según supuestos establecidos
- Seguimiento digital del trámite y opción de entrega a domicilio
Vigencia y canales oficiales en Edomex
- Fecha límite: 31 de agosto de 2025
- El avance y validación se consultan en el portal de Servicios al Contribuyente
- Para dudas, la Secretaría de Finanzas mantiene atención en sus canales oficiales y módulos habilitados