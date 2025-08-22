Paso a paso para obtener 100% de descuento en tenencia y reemplacamiento en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Obtén descuento en la tenencia haciendo el reemplacamiento Edomex. Foto:Cuartoscuro

Si eres dueño de un vehículo con placas del Estado de México (Edomex) y registras rezagos, puedes acceder a la condonación del 100% de la tenencia, refrendo y otros impuestos, dentro del Programa de Reemplacamiento 2025. La Secretaría de Finanzas informó que “el programa está a punto de terminar, el próximo 31 de agosto”, pero todavía es posible reemplacar con beneficios.

¿Quiénes pueden acceder al descuento en tenencia y reemplacamiento Edomex?

Aplica para propietarios de vehículos con placas del Edomex que presenten adeudos y decidan concluir su reemplacamiento 2025 durante la vigencia del programa. La autoridad precisó que la condonación cubre la tenencia al 100%, además del refrendo del año en curso y, en su caso, años anteriores, siempre que el contribuyente tramite el cambio de placas conforme a los lineamientos vigentes.

Paso a paso: así se tramita el beneficio en Edomex

Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente y elige Reemplacamiento 2025 (trámite en línea) Captura datos del vehículo (placa y serie) y del titular (CURP/RFC y contacto) Selecciona el esquema de entrega (módulo o entrega a domicilio) y confirma datos Genera la línea de captura y realiza el pago en línea o en centros autorizados Conserva el comprobante y el acuse del trámite; recibirás SMS o correo con el estatus Concluye la validación y recibe placas, engomado y tarjeta de circulación en el modo elegido o a domicilio

La condonación del 100% de la tenencia y del refrendo aplica al concluir el reemplacamiento dentro del periodo vigente.

Beneficios incluidos en el Programa de Reemplacamiento 2025

Condonación del 100% de tenencia para contribuyentes con placas Edomex

de para contribuyentes con Beneficio sobre refrendo (año en curso y, de ser el caso, años previos)

(año en curso y, de ser el caso, años previos) Aplica a impuesto por venta de vehículos usados según supuestos establecidos

según supuestos establecidos Seguimiento digital del trámite y opción de entrega a domicilio

Vigencia y canales oficiales en Edomex

Fecha límite : 31 de agosto de 2025

: El avance y validación se consultan en el portal de Servicios al Contribuyente

Para dudas, la Secretaría de Finanzas mantiene atención en sus canales oficiales y módulos habilitados

