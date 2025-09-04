GENERANDO AUDIO...

Periodista cae a coladera abierta en Tultitlán. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tras las fuertes lluvias registradas la tarde noche de este miércoles en el Estado de México (Edomex), el periodista Fernando Cruz, quien grababa las inundaciones en el municipio de Tultitlán, cayó en una coladera abierta mientras tomaba un video.

El hecho quedó registrado en video por el mismo Fernando Cruz y fue difundido en su redes social de X para alertar a los peatones de las coladeras abiertas en el municipio.

La grabación da cuenta de cómo cuando está tomando el video de una inundación en una avenida principal del municipio mexiquense, de pronto pierde el piso y se distingue con claridad que el equipo con el que grababa se sumerge en el agua.

Las lluvias de este miércoles 3 de septiembre en el Edomex, afectaron al municipio de Tultitlán. Sobre la avenida José López Portillo, el agua superó los 40 centímetros en tramos como La Bandera, San Francisco Chilpan y Villas de San José, lo que obligó al cierre total de la vialidad y paralizó el servicio del Mexibús.

Históricamente, las intensas precipitaciones en el Edomex a menudo provocan graves inundaciones en Tultitlán. Las zonas de baja altitud y la saturación del sistema de drenaje hacen que calles y vialidades se conviertan prácticamente en ríos, lo que genera caos vehicular y afecta el patrimonio de los habitantes.

Las autoridades locales y estatales frecuentemente deben activar protocolos de emergencia para atender los encharcamientos y ayudar a los residentes, ya que las lluvias representan un desafío recurrente para la infraestructura urbana de la región.

