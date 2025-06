Personaliza tus placas en Edomex: aquí te decimos el costo, los requisitos y cómo hacerlo

GENERANDO AUDIO...

El trámite se puede iniciar en línea. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si vives en el Estado de México (Edomex), y quieres que las placas de tu auto sean personalizadas con tus iniciales, una fecha especial o una combinación única, ya puedes hacerlo de forma legal y oficial.

La Secretaría de Finanzas del Edomex permite modificar parte de la matrícula, siempre y cuando sigas ciertos lineamientos y cumplas con los requisitos establecidos.

¿Qué se puede personalizar en una placa?

Cabe destacar que la personalización de placas en el Edomex no es completamente libre. No puedes poner tu nombre completo o alguna frase que cause gracia, pero sí puedes elegir una combinación específica, con letras y números, de hasta cuatro caracteres.

Esto, siempre que cumpla con la norma técnica NOM-001-SCT-2-2016. Debes saber que esta normativa garantiza que las placas puedan ser reconocidas por las autoridades de tránsito.

Personaliza tus placas en Edomex: así puedes hacer el trámite

El proceso se llama “Selección de placa específica” y puedes iniciarlo en línea, a través del portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México. Ahí deberás registrarte y elegir tu combinación deseada.

Una vez hecho esto:

El sistema genera una autorización y un formato de pago

Realizas el pago correspondiente

Finalmente, debes acudir a un Centro de Servicios Fiscales para concluir el trámite y recibir tu nueva placa personalizada

¿Cuánto cuesta personalizar una placa en Edomex?

El costo actual es de mil 686 pesos y puedes pagar en bancos, tiendas autorizadas o directamente en centros de tesorería.

Es importante conservar el comprobante de pago para presentarlo al momento de finalizar el trámite.

Requisitos para personalizar tus placas en Edomex

Antes de personalizar tu matrícula, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

RFC

CURP

Código Postal

Denominación o Razón Social

Clave vehicular

Serie vehicular

Modelo (año del vehículo)

Placa actual

Proporcionar los cuatro dígitos deseados para la placa personalizada

Cabe mencionar que si la combinación deseada para personalizar las placas en Edomex ya existe, el sitio proporcionará una serie de opciones disponibles y que sean similares.

No olvides tener a la mano los documentos que acrediten que el vehículo en cuestión es de tu propiedad, como la factura, así como estar al corriente en el pago de tenencia y refrendo.

