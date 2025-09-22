Pipa intenta ganarle al tren en Ecatepec y vuelca en la Vía Morelos

GENERANDO AUDIO...

Grúas de alto tonelaje trabajan para retirar la unidad. Foto: Fernando Cruz

Este lunes, un tráiler tipo pipa fue embestido por una locomotora, al intentar ganarle el paso en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron en el cruce ferroviario ubicado sobre la Vía Morelos, en el perímetro de La Higuera.

Pipa intenta ganarle al tren y vuelca en la Vía Morelos; ¿qué se sabe?

De acuerdo con los reportes, el chofer de la pipa intentó ganarle el paso al tren, pero no lo logró, por lo que la locomotora lo embistió provocando que volcara.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, quienes atendieron al chofer, quien resultó con lesiones menores.

Además, las autoridades informaron que la volcadura de la pipa no presenta riesgo, toda vez que minutos antes había descargado hipoclorito vinil adhesivo.

Sin embargo, el impacto y la volcadura provocaron derrame de diésel.

Al momento, grúas de alto tonelaje trabajan para retirar la unidad siniestrada y liberar la vialidad. Mientras que el chofer fue detenido y presentado al Ministerio Público para resolver su situación jurídica.

Caos vial en la Vía Morelos por la volcadura de la pipa

Por el accidente, elementos de la policía municipal implementaron un dispositivo vial, a la altura de La Costeña, donde se desvía parte del tránsito, además de que se habilitó un carril en sentido contrario, en dirección hacia San Cristóbal.

Cabe mencionar que la pipa volcó con dirección hacia Cerro Gordo.

También, las autoridades implementaron alternativas viales desde Siervo de la Nación, Avenida México, Calle Oaxaca, Calle Sonora, Circunvalación y Cerro Gordo.

Por otro lado, la Línea BRT Mexibús 4 suspendió el servicio continuo por la volcadura de la pipa a la altura de Tulpetlac, por lo que cuenta con los siguientes circuitos:

UMB- Nuevo Laredo

La raza – servicios administrativos

