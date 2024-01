“Así agarren a las ratas”: policías de Naucalpan someten a menor de edad que pintaba una casa

Policía detiene a menor por pintar casa en Naucalpan. Foto: Captura de pantalla

Un menor de edad que se encontraba trabajando pintando la fachada de una casa fue detenido por policías municipales en la colonia Lomas de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México. Vecinos de la zona grabaron los hechos con un teléfono celular y subieron el video a redes sociales.

La agresión de los policías hacia el menor de edad se hizo prontamente viral. Hasta el momento cuenta con más de 196 mil reproducciones en la plataforma “X”, antes Twitter.

Oficial se lleva jalón de orejas y lo ahorcan al intentar detener a un menor de edad que andaba pintando la fachada de una casa. Los policías argumentaron que el motivo era la obstrucción de la vía pública con costales y el salpicado de la banqueta, los hechos fueron grabados en… pic.twitter.com/IlyXEjwCnp — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) January 15, 2024

Policías someten a menor de edad que pintaba una casa

El video muestra a los policías intentando detener al joven para subirlo a la patrulla y llevarlo con las autoridades. Los oficiales argumentaban que la actividad del adolescente, obstruía la vía pública con sus costales colocados, además de que salpicaba la banqueta con pintura blanca.

Una mujer advirtió que el menor, identificado como Diego, trabajaba de pintor en la zona, por lo que no lo podían subir a la patrulla a la fuerza.

“Se quieren llevar a Diego y es menor de edad”.

La situación se salió de control cuando los agentes no le permitieron huir y trataron de esposar al menor, enfrentándose a la resistencia de los vecinos, quienes le recomendaban no subirse a la patrulla y no atender las órdenes de los policías.

“Así agarren a las ratas”

La intervención policial incluyó un empujón por parte de uno de los oficiales, quienes tenía al menor en el piso, listo para ser esposado. Los vecinos de la zona le gritaban al menor que no se dejara esposar, mientras que, ante la desesperación, una mujer tomó del uniforme a uno de los guardias y lo jaló de sus orejas.

Ante la reacción del dolor, el policía soltó al niño, y los vecinos pudieron resguardarlo en su casa. Los vecinos testigos, furiosos de las acciones policiales, comenzaron a gritar frases como: “Así deberían de agarrar a las ratas”, “Son unos abusivos” y “El joven que agredió es un menor de edad”.

La detención no sólo provocó la indignación de los vecinos, sino que también generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza policial. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.