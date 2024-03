“¡Son delincuentes!”: exhiben a presuntos policías “pirata” y patrulla clonada en autopista Toluca-Atlacomulco

Policías “pirata”, a bordo de una patrulla clonada de la policía del Estado de México, habrían salido huyendo después de que fueron evidenciados pidiendo documentos para revisar un coche sobre la autopista Toluca-Atlacomulco.

De acuerdo con el video compartido en redes sociales, uno de los ocupantes del automóvil, de nombre Irving García, descendió para pedir al uniformado identificarse al momento de solicitar papeles al conductor.

“Con cuál tarjeta, qué vas a hacer. No, comienza a identificarte, ése no es el poder de servir. Con Irving García”.

Al no dar sus datos el presunto policía estatal, el hombre continuó señalando que, por normativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estaba obligado a hacerlo.

“No le vas a dar checadita (al automóvil), primero te vas a identificar, porque no me puedes parar, no puedes hacer estos actos de molestia, estamos cansados, el pueblo está cansado. Ése no es tu trabajo”.

Irving García.