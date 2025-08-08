¿Por cuánto tiempo te dan el apoyo al Desempleo para el Bienestar Edomex?

GENERANDO AUDIO...

¿Por cuánto tiempo recibes el apoyo de desempleo en el Edomex? Foto: Cuartoscuro

El Estado de México (Edomex) ha puesto en marcha una nueva edición del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025. Esta iniciativa gubernamental busca ofrecer un respaldo financiero por varios meses a quienes, tras haber perdido su empleo formal, se encuentran en una situación económica vulnerable. Te decimos de cuánto es el apoyo y por cuántos meses te lo dan.

Apoyo al desempleo se da hasta cinco veces

Se realizarán transferencias de recursos monetarios por una y hasta en cinco ocasiones , por 3 mil pesos, para un apoyo de hasta 15 mil pesos. Los recursos se obtienen cada mes, así que puedes disponer de este apoyo desde uno y hasta por cinco meses de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada y liquidez del ejercicio fiscal 2025.

¿Para quiénes aplica el apoyo al desempleo en Edomex?

El apoyo está diseñado para residentes de los 125 municipios del Edomex mayores de 18 años. Los requisitos clave son haber quedado sin empleo formal en los últimos 18 meses y no contar con ninguna otra fuente de ingresos.

El programa dará prioridad a grupos sociales específicos, como mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y jefes de familia que enfrentan mayores dificultades. Para ser considerado, es indispensable que los solicitantes vivan en el Edomex y no estén inscritos en programas de apoyo al desempleo similares, ya sean a nivel estatal o federal.

Documentos requeridos

Acta de nacimiento

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Formato Único de Bienestar

Acreditación del desempleo

Registro para recibir apoyo

El registro se puede hacer:

Vía internet: tienen del 4 al 15 de agosto en horario abierto en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex

tienen del 4 al 15 de agosto en horario abierto en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex Vía presencial: la atención en los módulos será del 4 al 15 de agosto en horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Los aspirantes deben hacerlo de manera personal en las Oficinas Regionales de Empleo

Los resultados de las personas seleccionadas se darán a conocer en el mes de septiembre del 2025.

