¿Es juego de azar? Detienen a jóvenes en Toluca por jugar UNO en la calle

No es broma, en el municipio de Toluca, Estado de México, la policía habría detenido a un grupo de jóvenes por estar jugando UNO, por lo que una vecina tuvo que intervenir para evitar que se los llevaran bajo el argumento de encontrarse practicando un juego de azar en la vía pública.

En redes sociales se viralizó un video donde una mujer está cuestionando a la oficial de la policía municipal que se trata de una detención ilegal.

“No te voy a permitir que te los lleves porque es una detención ilegal. No te voy a permitir que los retires porque es una detención ilegal. Es juego de azar: baraja, dados, juegos de apuesta. El UNO no es un juego de azar”.

La testigo señaló que los uniformados amedrentaron a los jóvenes para aceptar que estaban practicando un juego de azar.

“¿Estaban jugando baraja? (No), ¿ingiriendo bebidas alcohólicas? (No), ¿estaban jugando dados? (No), ¿estaban apostando? (No) ¿Se sintieron intimidadas por los oficiales para aceptar que estaban jugando UNO? (Sí)”.

Vecina.