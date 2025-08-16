GENERANDO AUDIO...

Por trabajos en vías del Tren Suburbano hay retrasos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Por trabajos de conexión en las vías del ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Suburbano tiene cambios en la frecuencia de los trenes este sábado 16 y domingo 17 de agosto, por lo que pueden presentarse retardos en el servicio.

En un mensaje en sus redes sociales, el sistema indicó que los trenes tienen variaciones en sus horarios, por lo que los usuarios deben tomar sus previsiones.

“Ferrocarriles Suburbanos informa que este sábado 16 agosto y hasta el domingo 17 de agosto, se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operamos con trenes dobles durante estos días”.

“Ferrocarriles suburbanos trabaja con el Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país”

Por los trabajos, la variación de tiempos de salidas y recorrido sufre afectaciones, por ello, los usuarios no tardaron en colocar reclamos en redes sociales.

“Eso debería de ser todos los días y a todas horas, es imposible subirse en ciertos horarios y con trenes cortos”.

“Pues pongan entonces el servicio con descuento o gratis estos días, aborde el tren 9:42, arranco 9:55 y a las 10:18 apenas estamos en San Rafael…”

“Llevo 20 minutos esperando un tren. De por sí el servicio de transporte en el Edomex está horrible”.

“Variaciones se refiere a que el tren tarda dos horas en pasar”

Fueron algunas de las respuestas al Tren Suburbano en redes sociales, por ello, se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones y salir con anticipación.

Se prevé que los trabajos duren este fin de semana, sin embargo, hay que estar atentos a los avisos posteriores de Tren Suburbano, pues, las labores se pueden extender.