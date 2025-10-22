Presas del Cutzamala, casi llenas: 15 municipios del Edomex recibirán más agua

GENERANDO AUDIO...

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un nivel de 757.44 millones de metros cúbicos, equivalente al 96.8% de su capacidad, lo que permitirá incrementar el abasto de agua a 15 municipios del Estado de México (Edomex), informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Más agua para 15 municipios mexiquenses

Los municipios beneficiados con el aumento en el suministro de agua son:

Acolman Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Izcalli Ecatepec de Morelos Huixquilucan Lerma Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Ocoyoacac Tecámac Tlalnepantla Toluca Tultitlán

De acuerdo con Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del OCAVM, la recuperación de los embalses fue resultado de las fuertes lluvias registradas en octubre, lo que permitió una mejoría significativa en el almacenamiento.

Incremento en el caudal

Durante la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), se reportó que el volumen de agua potable suministrado pasó de 10.797 a 15.706 metros cúbicos por segundo (m³/s) desde el 14 de octubre, lo que representa un incremento del 45%.

De este total, 6.303 m³/s se destinan al Edomex, con lo que se alcanzaría el 100% del suministro habitual.

Hasta el 13 de octubre, el caudal era de 10.797 m³/s, de los cuales 4.641 m³/s se distribuían a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). El aumento se mantiene estable mientras continúan los monitoreos hidrológicos en el sistema.

Llamado al uso responsable

Pese a la recuperación del nivel de almacenamiento, la Conagua exhortó a la población a mantener el uso racional del agua y fortalecer las medidas de ahorro y captación pluvial, a fin de prevenir afectaciones durante la próxima temporada de estiaje.