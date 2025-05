Presunta agresión a psicóloga del DIF desata protestas en Capulhuac, Edomex

GENERANDO AUDIO...

Miriam, quien es psicóloga del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Capulhuac, Estado de México, fue víctima de violencia el pasado viernes dentro de las instalaciones de su centro de trabajo.

“Fui agredida física, verbal y sexualmente por la señora presidenta Hernández Herrera, en complicidad con su hija y la policía Ana Lucía Ríos. Temo por la integridad de mi familia, de mis hijos, y la mía, este suceso le doy a conocer para que no quede impune y se sepa el abuso de autoridad que ella hace en su cargo creyéndose intocable”, sostuvo Miriam.

¿Qué se sabe de la agresión a psicóloga en Capulhuac, Edomex?

Los hechos habrían ocurrido cuando la alcaldesa llegó al DIF municipal y ordenó cerrar el lugar para sostener una reunión con el personal.

Durante el encuentro, habría exigido que los trabajadores entregaran sus teléfonos celulares. Posteriormente y sin razón aparente, Miriam fue agredida.

“Las imágenes hablan, podría decirles mil cosas, pero las imágenes ahí están, gracias a Dios no pasó a mayores, no está muerta, pero imagínense moral y físicamente, cómo es su situación; esta señora, con abuso de poder, realizando estas acciones”, señaló René Rodríguez, padre de la psicóloga.

Actualmente, Miriam se encuentra en recuperación, mientras que el caso ha generado indignación entre habitantes del municipio, quienes exigen justicia y la destitución de la alcaldesa.

Pobladores aseguran que no es un hecho aislado y han comenzado a salir a la luz más denuncias por violencia física, psicológica, más de 100 despidos injustificados y abuso de autoridad presuntamente cometidos por la funcionaria.

“Me estuvieron agrediendo, me estuvieron acosando el tiempo que estuve laborando ahí, y le pedí a la presidenta que por favor no me despidiera por la situación en la que me encontraba y que me diera la oportunidad de tener a mi hija y me dijo que no le importaba”, destacó Isabel Vargas, víctima de agresiones.

Este lunes, decenas de habitantes bloquearon la vialidad que conecta Capulhuac con la carretera México-Toluca. Aunque servidores públicos del Gobierno del Estado de México acudieron al lugar, no se llegó a una solución.

“Condenamos los lamentables hechos de agresión física en contra de la compañera y solicitamos que no quede impune ante las autoridades estatales y federales, estamos solicitando la separación del cargo de esta persona, porque así lo marca la ley de servidores públicos”, informó Jesús Alfredo Rojas, segundo regidor de Capulhuac.

En medio del escándalo, los partidos que impulsaron la candidatura de la actual presidenta municipal, fijaron su postura.

A través de un comunicado condenaron el hecho y se deslindaron de las acciones de la funcionaria.

Los manifestantes advirtieron que, de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades estatales, podrían bloquear de forma total la autopista México-Toluca en los próximos días.