Rogó por su inocencia: someten y amarran a poste a presunto ladrón en Ecatepec

Golpeado y amarrado a un poste con cinta adhesiva, terminó un presunto ladrón que le habría quitado sus pertenencias a una mujer en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

A través de redes sociales, usuarios compartieron los videos del momento en el que un joven es sometido por otras personas.

Advertencia: el siguiente material contiene fuertes imágenes y lenguaje altisonante, se recomienda discreción.

Tunden y encueran al Brian en San Agustín, en #Ecatepec . “¡No señora, yo no fui!”, decía el sujeto, mientras era encintado a un poste. #EdoMéx . #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/B2phJ2LELT

En las imágenes se observa cómo el sospechoso aparece con manchas de sangre después de haber sido golpeado.

Un sujeto empieza con un interrogatorio para identificar al presunto delincuente, quien respondió al nombre de Brayan Martínez.

Mientras continúan golpeando al Brayan, quien está realizando la grabación con su celular, detalla que la detención se llevó a cabo en el cruce de la Avenida Piedad y calle Sur 88, colonia San Agustín.

En otra toma, el joven, semidesnudo y amarrado a un poste con cinta adhesiva, argumenta que él no cometió el robo a la mujer.

Incluso pide que traigan a otras personas para que confirme su versión de no haber cometido algún ilícito en esa zona del municipio de Ecatepec.

“¡No carnal (…) yo no fui, señora, yo no fui, pregúntele! ¡Tráigalas, yo no les hice nada, señora, tráigalas!”.