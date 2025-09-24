“Puro monte, pero no sé qué onda”: último mensaje de Tayron Gamboa, venezolano desaparecido en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Comisión emite ficha por Tayron Gamboa desaparecido. Foto: Gobernación México

La desaparición de Tayron Paredes Gamboa, joven venezolano de 29 años, mantiene en alerta a las autoridades del Estado de México (Edomex) desde el 19 de septiembre, cuando se le perdió el rastro mientras realizaba entregas de delivery. La familia del repartidor difundió los últimos mensajes que envió antes de quedar incomunicado, entre ellos la frase “puro monte, pero no sé qué onda”, que escribió vía WhatsApp tras compartir una fotografía del sitio en el que se encontraba.

Última ubicación en Huehuetoca, Edomex

De acuerdo con la familia de Tayron Gamboa, la última ubicación conocida fue en la Caseta de Jorobas, en Huehuetoca, donde realizaba una entrega. En la conversación con sus familiares, el joven señaló: “Estoy que me devuelvo”, a lo que acompañó una imagen del entorno que describió como monte. Cuando le preguntaron si lo tenían esperando, respondió: “Sí, pero no confío”. Después de ese intercambio, el contacto con Tayron se interrumpió.

Familia descarta vínculo con otros casos

En redes sociales, los familiares aclararon que el repartidor no tiene relación con la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, alias “B King”, ni con el DJ Jorge Luis Herrera, hechos ocurridos también en el Estado de México. “Queremos dejar claro que Tayron Paredes Gamboa desapareció en Huehuetoca mientras trabajaba como repartidor. Él no tiene relación con cantantes ni con temas de drogas”, puntualizaron.

Búsqueda oficial en curso

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió una ficha oficial para localizar a Tayron Paredes Gamboa, en la que se detalla que desapareció el 19 de septiembre y se considera un caso urgente. Las autoridades estatales pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información que ayude a dar con su paradero y compartir datos en los canales de denuncia anónima.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]