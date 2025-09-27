¿Qué autos pueden hacer la verificación extemporánea en Edomex sin pagar multa?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Si se te pasó hacerla, el Gobierno del Estado de México lanzó un programa con el que condona el 100% de la multa por verificación vehicular extemporánea a ciertas unidades, a fin de que los automovilistas se regularicen.

Ello, especialmente ante la ampliación del programa Hoy No Circula y la necesidad de reducir la contaminación en el Valle de Toluca y Tianguistenco. Normalmente, el no verificar a tiempo implica una multa de 30 UMAS, o sea, 3 mil 394 pesos.

¿Quiénes pueden tener la condonación?

La condonación es por la totalidad de la multa, pero el beneficio no es para todos, pues está dirigido solo a los automovilistas que cumplan una de dos condiciones:

Último holograma de circulación es del segundo semestre de 2023 o anterior

es del No han realizado el trámite de reemplacamiento en 2024 y 2025

Si cumples con estos puntos, solo deberás cubrir el costo de la verificación vehicular del segundo semestre de 2025.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Hasta cuándo tengo para hacerlo válido?

Tienes hasta el 31 de diciembre de 2025 para aprovechar esta condonación, pero debes hacer tu trámite según el calendario oficial.

Julio-Agosto: engomado amarillo, terminación 5 o 6 .

engomado amarillo, terminación . Agosto-Septiembre: engomado rosa, terminación 7 u 8 .

engomado rosa, terminación . Septiembre-Octubre: engomado rojo, terminación 3 o 4 .

engomado rojo, terminación . Octubre-Noviembre: engomado verde, terminación 1 o 2 .

engomado verde, terminación . Noviembre-Diciembre: engomado azul, terminación 9 o 0.

Recuerda que la verificación vehicular es obligatoria en el Estado de México, y que la multa por no verificar a tiempo, si circulas sin holograma vigente, o en un día que te toque el Hoy No Circula, puedes recibir otra multa de 20 UMAS (2 mil 263 pesos).