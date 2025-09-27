¿Qué autos pueden hacer la verificación extemporánea en Edomex sin pagar multa?
Si se te pasó hacerla, el Gobierno del Estado de México lanzó un programa con el que condona el 100% de la multa por verificación vehicular extemporánea a ciertas unidades, a fin de que los automovilistas se regularicen.
Ello, especialmente ante la ampliación del programa Hoy No Circula y la necesidad de reducir la contaminación en el Valle de Toluca y Tianguistenco. Normalmente, el no verificar a tiempo implica una multa de 30 UMAS, o sea, 3 mil 394 pesos.
¿Quiénes pueden tener la condonación?
La condonación es por la totalidad de la multa, pero el beneficio no es para todos, pues está dirigido solo a los automovilistas que cumplan una de dos condiciones:
- Último holograma de circulación es del segundo semestre de 2023 o anterior
- No han realizado el trámite de reemplacamiento en 2024 y 2025
Si cumples con estos puntos, solo deberás cubrir el costo de la verificación vehicular del segundo semestre de 2025.
¿Hasta cuándo tengo para hacerlo válido?
Tienes hasta el 31 de diciembre de 2025 para aprovechar esta condonación, pero debes hacer tu trámite según el calendario oficial.
- Julio-Agosto: engomado amarillo, terminación 5 o 6.
- Agosto-Septiembre: engomado rosa, terminación 7 u 8.
- Septiembre-Octubre: engomado rojo, terminación 3 o 4.
- Octubre-Noviembre: engomado verde, terminación 1 o 2.
- Noviembre-Diciembre: engomado azul, terminación 9 o 0.
Recuerda que la verificación vehicular es obligatoria en el Estado de México, y que la multa por no verificar a tiempo, si circulas sin holograma vigente, o en un día que te toque el Hoy No Circula, puedes recibir otra multa de 20 UMAS (2 mil 263 pesos).