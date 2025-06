¿Qué pasa si me toca hacer el reemplacamiento en junio y no lo hago?

GENERANDO AUDIO...

Ve qué pasa si no haces el reemplacamiento en el mes que te toca. Foto: Cuartoscuro

El programa de Reemplacamiento 2025 en el Estado de México (Edomex) sigue avanzando, informó la Secretaría de Finanzas estatal como parte del calendario sugerido para renovar las placas Edomex 2025. Durante el mes de junio, deben acudir al trámite:

Vehículos con placas de circulación cuya terminación sea 5 o 6 y que porten engomado amarillo

Este proceso aplica a vehículos de servicio particular que recibieron placas nuevas en 2020, así como a aquellos con placas de 2019 o anteriores que no hicieron el cambio durante 2024. La vigencia de las placas es de cinco años a partir de su expedición, por lo que es importante consultar la fecha exacta en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.

¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento 2025 en junio?

La Secretaría de Finanzas del Edomex indicó que, aunque existe un calendario para renovar las placas, éste no es obligatorio. Es decir, no hay sanción si el trámite no se realiza en el mes asignado. Sin embargo, el límite para hacer el canje es el 31 de agosto de 2025. Después de esa fecha, sí podrían aplicarse restricciones para quienes no cuenten con placas vigentes.

El trámite de reemplacamiento puede realizarse en cualquier momento dentro del periodo establecido. Las placas nuevas se entregan en un máximo de siete días hábiles tras completar la solicitud.

Pero recuerda que si no lo haces antes del plazo, entonces sí hay consecuencias que van desde pagar multas hasta no poder circular.

