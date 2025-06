¿Qué pasó en la presa “Los Cuartos”? Presidente municipal de Naucalpan lo explica

Tras las fuertes lluvias que cayeron en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (Edomex) el presidente municipal, Isaac Montoya, explicó lo que ocurrió el domingo con la presa “Los Cuartos”, donde el edil aclaró que no se trató del desbordamiento de la presa.

“No hubo ningún desbordamiento de la presa “Los Cuartos”, hubo una salida del agua en el río, específicamente en esta parte del Puente de Altamira y sobre eso se está trabajando ya se están trazando mecanismos casa por casa para permitir generar una especia de interruptor, de check y que esto permita que el agua salga, pero no se regrese porque también los que no conozcan, las inundaciones, no solo es lo que sale del agua del río, sino lo que sale a través de los ductos de la parte del drenaje… ”.

Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan de Juárez