Quedan libres esposa e hijo de “Lord Pádel”; siguen proceso fuera de penal

Foto: Fiscalía Edomex.

Quedaron en libertad Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel”, por el caso de agresión en contra de un instructor al interior de un club de pádel en el Estado de México.

De acuerdo con reportes, tras una audiencia celebrada en los juzgados en Tlalnepantla, un juez de control en el Estado de México señaló que no habían pruebas necesarias para mantener la medida de prisión preventiva.

Ante la resolución, tanto la esposa e hijo de “Lord Pádel” continuarán su proceso en libertad mientras siguen las investigaciones por el caso de agresión en contra de un instructor de pádel.

“Lord Pádel” también está libre

El pasado 18 de agosto quedó también en libertad a “Lord Pádel”, así como a su socio Othón “N”. Una juez de control ordenó su inmediata liberación debido a que ambos presentaron un amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra.

Cabe señalar que una juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Alejandro “N”, junto con Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de un instructor.

El caso de “Lord Pádel”

A mediados de julio de este año, un video se hizo viral en redes sociales, en la grabación se observa cómo un hombre es golpeado al interior de un club de pádel en el Estado de México. La grabación da cuenta, incluso, de amenazas por parte del un sujeto que, rápidamente, fue bautizado como “Lord Pádel”.

Tras la denuncia, autoridades iniciaron su búsqueda y del resto de implicados en la agresión, la cual culminó con la detención de cuatro personas en Cancún, Quintana Roo.