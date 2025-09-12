¿Quién es el “Choko”, presunto líder de la “Chokiza” arrestado en Ecatepec?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Alejandro Mendoza, alias el “Choko”, fue detenido por autoridades, es señalado como presunto líder del grupo la “Chokiza”, presuntamente dedicado al narcomenudeo, extorsión y cobro de piso, entre otros delitos, en Ecatepec, Estado de México, según reportes.

Pero ¿quién es el “Choko”? Uno TV te da los detalles.

¿Quién es “Choko”, presunto líder de la “Chokiza” arrestado en Ecatepec?

El “Choko” es señalado como el presunto líder de la “Chokiza”, un grupo criminal que opera en Ecatepec, Estado de México. Según reportes, son responsables de:

Extorsión

Cobro de piso

Invasión de propiedades y despojo de inmuebles

Narcomenudeo

Portación de armas de uso exclusivo del Ejército

Sin embargo, el “Choko” comenzó a ganar notoriedad por su relación con personajes como Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El periodista Carlos Jiménez compartió una serie de fotografías del presunto criminal besando a la polémica mujer.

En algunos eventos públicos, Sandra Cuevas agradecía el apoyo que el “Choko” le brindaba.

Sin embargo, el “Choko” no sólo entabló relación cercana con Sandra Cuevas, pues Jiménez también compartió una grabación de la presidenta municipal de Ecatepec, junto al presunto líder de la “Chokiza”, a quien se refirió como “un gran ser humano”.

El “Choko”, según reportes, ya había sido detenido en 2022, en esa ocasión en la Ciudad de México. Sin embargo, logró obtener su libertad.

¿Dónde arrestaron al “Choko”?

Gracias a un operativo, elementos de seguridad detuvieron al “Choko” en el centro comercial Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, según reportes. A través de redes sociales, se compartió un video de lo que habría sido la aprehensión del líder de la “Chokiza”, en el estacionamiento de la plaza comercial.