¿Quién es el “caníbal de Atizapán”, uno de los peores feminicidas de México?

Foto: Fiscalía del Estado de México.

El nombre de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “caníbal de Atizapán”, quedó marcado como uno de los feminicidas seriales más aterradores en México. Este hombre de 72 años, detenido en mayo de 2021, habría asesinado mujeres desde 1990.

¿Por qué lo llaman el “caníbal de Atizapán”?

Cuando las autoridades entraron a su casa en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hallaron un cuarto subterráneo con restos humanos. De acuerdo con las investigaciones, se encontraron:

Más de 4 mil 300 restos óseos

19 víctimas confirmadas: 17 mujeres, un niño y un hombre

Refrigeradores con restos humanos, cuchillos y machetes

Maquillaje, ropa y pertenencias de las víctimas

El hombre confesó que llegó a comer carne humana, lo que le dio el apodo de “caníbal”

¿Cómo fue descubierto el “caníbal de Atizapan”?

Su captura ocurrió el 15 de mayo de 2021, cuando el policía Bruno Ángel Portillo buscaba a su esposa Reyna González, desaparecida un día antes.

La esposa de Bruno le había dicho que Mendoza la acompañaría a comprar productos para su negocio de celulares, pero ese día la mujer desapareció.

El policía entró a la fuerza a la casa y la halló desmembrada sobre una mesa en el sótano. La escena reveló el horror que el hombre ocultó por años.

Además, las autoridades hallaron cintas VHS y cuadernos donde registraba los asesinatos.

Sentencia que recibió el “caníbal de Atizapán”

El 16 de marzo de 2022, la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México obtuvo una sentencia contra Andrés Mendoza por uno de sus feminicidios, el de una mujer de 34 años que ocurrió el 14 de mayo del 2021. Dos días después fue sentenciado a prisión vitalicia y condenado a pagar 448 mil pesos como multa y un millón 344 mil pesos como reparación del daño.

¿Quién era Andrés Mendoza?

Vecinos lo conocían como el “Chino”, un hombre cordial que participó en comités vecinales y trabajaba como carnicero, lo que le permitió ocultar su verdadera identidad durante más de tres décadas.