Redes identifican a presunto feminicida de Itzel Díaz. Foto: Getty Images

En redes sociales, usuarios identificaron a José “N”, el amigo y compañero de banda musical de Itzel Díaz González, como el principal sospechoso de su feminicidio, ocurrido en el municipio de Ozumba. La joven de 23 años fue hallada sin vida dentro de una cisterna, días después de salir a comer con él.

Era su compañero en una banda musical donde trabajaban juntos

De acuerdo con publicaciones en internet, José “N” era baterista en la agrupación musical Mussa Mx, donde Itzel era vocalista. En redes sociales, especialmente en la cuenta de X “Chalco sin censura”, José “N” ha sido apodado el “Monstruo de Tepetlixpa”, donde también se han difundido fotografías del joven sentado frente a la batería de su grupo musical.

Ambos se fueron juntos el 7 de octubre, día en que la joven fue vista por última vez. Desde entonces, familiares y amigos comenzaron su búsqueda, difundiendo su foto en plataformas digitales, y el 8 de octubre la familia de la joven solicitó una ficha de búsqueda a las autoridades.

Tras varios días sin rastro, autoridades hallaron el cuerpo de Itzel Díaz dentro de una cisterna en un inmueble del municipio de Tepetlixpa aledaño a Ozumba, luego de que un juez de control autorizara una orden de cateo.

El hallazgo en Tepetlixpa

Durante la diligencia, agentes de investigación solicitaron una pipa con bomba para vaciar la cisterna y poder recuperar el cuerpo de la joven.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro local para realizar la necropsia de ley, mientras la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación por feminicidio.

Tras el hallazgo, José “N” fue detenido como presunto responsable. La autoridad ministerial informó que el caso permanece bajo investigación para determinar su grado de participación y deslindar responsabilidades.

Reacciones en Ozumba

La noticia del feminicidio generó indignación entre los habitantes de Ozumba, quienes se manifestaron frente a la casa del alcalde, donde causaron destrozos y exigieron justicia para Itzel.

El Ayuntamiento lamentó el fallecimiento de la joven, dio sus condolencias a su familia y prometió que se haría justicia.

“El Ayuntamiento de Ozumba y el presidente municipal, C. Ricardo Valencia Valencia, expresan su profundo dolor por el fallecimiento de la joven Itzel Díaz González. Extendemos nuestras condolencias a la familia Díaz González y reafirmamos nuestro compromiso de hacer justicia en este lamentable caso. Elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en este difícil momento. Descanse en paz”. Ayuntamiento de Ozumba

