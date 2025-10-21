¿Quién es Raúl Tirado Ambriz, preso en el Penal Neza-Bordo acusado de secuestro sin pruebas?

GENERANDO AUDIO...

Comerciante es acusado falsamente de secuestro. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante desde los 17 años y padre de tres hijos, fue detenido violentamente en enero de 2021 por policías mientras realizaba su trabajo, siendo acusado de secuestro.

¿Qué se sabe de Raúl?

El comerciante fue detenido el 12 de enero de 2021 mientras entregaba termómetros digitales que vendía por internet. Los elementos le mostraron una orden de aprehensión y retratos de personas que él desconocía. En tono de burla le dijeron: “No te preocupes, ahorita los vas a conocer”.

Posteriormente, fue trasladado al Penal Neza–Bordo, en Nezahualcóyotl, Estado de México, y acusado injustamente de secuestro por un delito fabricado desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, denunció su hermana Jafet Tirado.

“Esta vez vengo a suplicarles su ayuda para difundir la injusticia que está viviendo mi familia, y en especial mi hermano mayor. Él está injustamente preso en el Penal Neza-Bordo… es un delito que le fabricó la Fiscalía General de la República (FGR). Ha sido muy doloroso y desgastante luchar contra esta injusticia. Mi hermano es comerciante. Un día salió a trabajar, lo detuvieron agentes de la Fiscalía y lo hicieron pasar por secuestrador. Por favor, ayúdennos”.

“Les daré la sorpresa”

En sus redes sociales, Jafet compartió una llamada con su hermano, en la que se le escuchó centrado y optimista:

“Es muy fuerte, hermana. Como les he comentado, yo soy libre mientras duermo; al cerrar los ojos soy libre, porque al dormir me olvido de dónde estoy y sueño. Estoy con mi familia, afuera”.

Jorge Raúl espera poder salir lo antes posible para reunirse con su familia y poder abrazar a sus hijos:

“Abrazar a mis hijos, poder darles las buenas noches, eso es lo primero que deseo: estar con ellos y con mi esposa. Muy pronto tocaré esa puerta y les daré la sorpresa”.

La supuesta prueba que justificó su detención fue que su número telefónico apareció en el registro de llamadas de un policía municipal de Nezahualcóyotl, asignado a la colonia donde vivía Jorge.

En su momento, Jorge había llamado a ese oficial para pedir apoyo tras un accidente vehicular de su hermana. Sin embargo, ese policía estaba siendo investigado por un secuestro ocurrido en 2016, y esa llamada fue suficiente para vincular a Jorge como supuesto “negociador” del caso.

Cuando la víctima y sus familiares vieron las fotografías de Jorge Raúl, negaron conocerlo y tampoco identificaron su voz. Aun así, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) utilizó audios grabados en enero de 1994 para realizar comparativas de voz, aunque en esa fecha Jorge tenía apenas 16 años y su tono vocal era completamente distinto.

