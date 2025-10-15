¿Quiénes no pagarán el aumento del transporte público en Edomex?

GENERANDO AUDIO...

¿Para quiénes no aplican las nuevas tarifas de transporte público? Foto:Cuartoscuro

Desde este 15 de octubre de 2025, el transporte público en el Estado de México (Edomex) aplica un ajuste oficial en sus tarifas, con un aumento de 2 pesos al recorrido mínimo. Sin embargo, no todos los usuarios deberán pagar más: los niños menores de cinco años y los adultos mayores con credencial del Inapam seguirán exentos del incremento, según el acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno estatal.

Exentos del aumento en Edomex

El documento oficial precisa que los niños menores de cinco años podrán viajar sin costo , siempre que ocupen un asiento sin generar pago adicional .

podrán , siempre que . En tanto, las personas adultas mayores que acrediten su condición con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) mantendrán una tarifa preferente de 12 pesos.

“Los usuarios que acrediten su condición de persona adulta mayor mediante credencial del Inapam conservarán su tarifa preferente”, señala el acuerdo.

Nuevas tarifas del transporte público en Edomex

El aumento, que ya se aplica en todas las rutas concesionadas del territorio mexiquense, establece que el recorrido mínimo en camiones, combis y microbuses pasará de 12 a 14 pesos para trayectos de hasta cinco kilómetros. A partir de esa distancia, cada kilómetro adicional tendrá un costo de 25 centavos, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno de la entidad mexiquense.

Servicio mixto y zonas rurales

En las comunidades más alejadas o de difícil acceso, donde opera el servicio mixto, la tarifa base será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros, con 25 centavos adicionales por cada kilómetro extra recorrido. Este ajuste busca homologar los precios entre los distintos tipos de transporte y mejorar la cobertura del servicio en las zonas rurales del Edomex.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Disposiciones para los concesionarios

La Gaceta del Gobierno también establece que todos los concesionarios y operadores deberán mostrar las tarifas actualizadas de forma visible dentro de las unidades.

Además, se advierte que no podrán realizar cobros distintos a los autorizados y que cualquier nuevo ajuste futuro deberá publicarse nuevamente en el medio oficial del Estado de México antes de entrar en vigor.