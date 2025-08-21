¿Quieres saber el estatus de tu trámite vehicular en Edomex? Consúltalo en 3 pasos

GENERANDO AUDIO...

Consulta en línea tu trámite vehicular en Edomex. Foto: Cuartoscuro

Conductor, si estás llevando a cabo algún trámite vehicular en el Estado de México (Edomex), puedes verificar en línea el avance de tu gestión y confirmar si ya fue validada o si requieres completar algún paso adicional. El proceso es sencillo y está disponible en el portal de Servicios al Contribuyente.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, el procedimiento se realiza en línea y sólo necesitas un dispositivo con conexión a internet. Para hacerlo, sigue estos tres pasos:

Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente y selecciona el apartado de “Control Vehicular” Da clic en la opción “Trámites Electrónicos” Selecciona “Consulta Trámite”, introduce tu folio y el correo electrónico registrado

En segundos, el sistema mostrará si el trámite sigue en revisión, si ya fue aprobado o si debes atender algún requerimiento adicional.

¿Qué trámites vehiculares pueden consultarse en línea en Edomex?

La Secretaría de Finanzas del Edomex precisó que, a través de esta herramienta, los contribuyentes pueden verificar la situación de distintos procedimientos relacionados con el parque vehicular, entre ellos:

Renovación de placas y reemplacamiento

Pagos y validaciones de tenencia y refrendo

y Solicitudes de alta, baja o cambio de propietario

Gestión de constancias y comprobantes oficiales

Esta consulta es únicamente informativa y no sustituye los plazos o requerimientos establecidos para cada trámite vehicular.

Recomendaciones al revisar el estatus de un trámite vehicular

La autoridad fiscal del Edomex recordó que es importante:

Conservar el folio otorgado al inicio del procedimiento

Usar el mismo correo electrónico registrado al solicitar el trámite

Verificar con frecuencia hasta obtener la validación definitiva

En caso de presentar inconsistencias, el sistema emitirá un aviso para que el contribuyente lo solvente de manera puntual.

