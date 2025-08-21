¿Quieres saber el estatus de tu trámite vehicular en Edomex? Consúltalo en 3 pasos

| 12:24 | Lidia Rivera | UnoTV
Consulta en línea tu trámite vehicular Edomex.
Consulta en línea tu trámite vehicular en Edomex. Foto: Cuartoscuro

Conductor, si estás llevando a cabo algún trámite vehicular en el Estado de México (Edomex), puedes verificar en línea el avance de tu gestión y confirmar si ya fue validada o si requieres completar algún paso adicional. El proceso es sencillo y está disponible en el portal de Servicios al Contribuyente.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, el procedimiento se realiza en línea y sólo necesitas un dispositivo con conexión a internet. Para hacerlo, sigue estos tres pasos:

  1. Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente y selecciona el apartado de “Control Vehicular”
  2. Da clic en la opción “Trámites Electrónicos”
  3. Selecciona “Consulta Trámite”, introduce tu folio y el correo electrónico registrado

En segundos, el sistema mostrará si el trámite sigue en revisión, si ya fue aprobado o si debes atender algún requerimiento adicional.

[TE RECOMENDAMOS: Reemplacamiento Edomex 2025: requisitos para hacer el trámite]

¿Qué trámites vehiculares pueden consultarse en línea en Edomex?

La Secretaría de Finanzas del Edomex precisó que, a través de esta herramienta, los contribuyentes pueden verificar la situación de distintos procedimientos relacionados con el parque vehicular, entre ellos:

  • Renovación de placas y reemplacamiento
  • Pagos y validaciones de tenencia y refrendo
  • Solicitudes de alta, baja o cambio de propietario
  • Gestión de constancias y comprobantes oficiales

Esta consulta es únicamente informativa y no sustituye los plazos o requerimientos establecidos para cada trámite vehicular.

[TE RECOMENDAMOS: Reemplacamiento Edomex 2025: ¿qué sanciones se aplican si no lo haces?]

Recomendaciones al revisar el estatus de un trámite vehicular

La autoridad fiscal del Edomex recordó que es importante:

  • Conservar el folio otorgado al inicio del procedimiento
  • Usar el mismo correo electrónico registrado al solicitar el trámite
  • Verificar con frecuencia hasta obtener la validación definitiva

En caso de presentar inconsistencias, el sistema emitirá un aviso para que el contribuyente lo solvente de manera puntual.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Metro CDMX anuncia 10 acciones para mejorar su servicio

Ciudad de México

Metro CDMX anuncia 10 acciones para mejorar su servicio

CFE pasará de 11 mil km de líneas a más de 17 mil y duplicará subestaciones

Nacional

CFE pasará de 11 mil km de líneas a más de 17 mil y duplicará subestaciones

Caso Dianeth Pérez: Artículo 19 denuncia “acoso administrativo” contra periodista en Baja California

Baja California

Caso Dianeth Pérez: Artículo 19 denuncia “acoso administrativo” contra periodista en Baja California

Engomado azul, placas 9-0, sin circulación este viernes

Ciudad de México

Engomado azul, placas 9-0, sin circulación este viernes

Etiquetas: , , , ,