¿Quieres saber el estatus de tu trámite vehicular en Edomex? Consúltalo en 3 pasos
Conductor, si estás llevando a cabo algún trámite vehicular en el Estado de México (Edomex), puedes verificar en línea el avance de tu gestión y confirmar si ya fue validada o si requieres completar algún paso adicional. El proceso es sencillo y está disponible en el portal de Servicios al Contribuyente.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, el procedimiento se realiza en línea y sólo necesitas un dispositivo con conexión a internet. Para hacerlo, sigue estos tres pasos:
- Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente y selecciona el apartado de “Control Vehicular”
- Da clic en la opción “Trámites Electrónicos”
- Selecciona “Consulta Trámite”, introduce tu folio y el correo electrónico registrado
En segundos, el sistema mostrará si el trámite sigue en revisión, si ya fue aprobado o si debes atender algún requerimiento adicional.
¿Qué trámites vehiculares pueden consultarse en línea en Edomex?
La Secretaría de Finanzas del Edomex precisó que, a través de esta herramienta, los contribuyentes pueden verificar la situación de distintos procedimientos relacionados con el parque vehicular, entre ellos:
- Renovación de placas y reemplacamiento
- Pagos y validaciones de tenencia y refrendo
- Solicitudes de alta, baja o cambio de propietario
- Gestión de constancias y comprobantes oficiales
Esta consulta es únicamente informativa y no sustituye los plazos o requerimientos establecidos para cada trámite vehicular.
Recomendaciones al revisar el estatus de un trámite vehicular
La autoridad fiscal del Edomex recordó que es importante:
- Conservar el folio otorgado al inicio del procedimiento
- Usar el mismo correo electrónico registrado al solicitar el trámite
- Verificar con frecuencia hasta obtener la validación definitiva
En caso de presentar inconsistencias, el sistema emitirá un aviso para que el contribuyente lo solvente de manera puntual.