Ratas invaden Parque Zaragoza en Toluca; la plaga llega hasta una escuela

GENERANDO AUDIO...

Trabajos para controlar la plaga de ratas. Foto: Diana Solorzano

Imágenes de ratas corriendo entre bancas, arbustos, pasto y coladeras se han vuelto una escena común en el Parque Zaragoza, ubicado en pleno centro de la ciudad de Toluca.

Plaga de ratas invade al Parque Zaragoza, en Toluca

A plena luz del día, los roedores, algunos de hasta 45 centímetros de largo y más de medio kilo de peso, han encontrado en este espacio público el hábitat ideal. La proliferación ha llegado al grado de convertir a las ratas en la plaga que afecta no sólo al parque, sino también a la vida escolar y social de la zona.

“Es un tamaño bastante grande, si no sabes no habría tanto problema, pero se alcanzan a ver, si aparecen mascotas domésticas, es algo muy impresionante“, comentó Melissa Rivas, habitante de Toluca.

A un costado del parque se encuentra ubicada la primaria “Tierra y Libertad”, donde han reportado la presencia constante de ratas en sanitarios, patios e incluso aulas.

Para intentar contener la invasión que les afecta desde hace poco más de dos años, la escuela colocó mallas en las rejillas de coladeras, pero, actualmente, se observan coladeras destapadas como parte de un proceso de limpieza.

Plaga de ratas en el Parque Zaragoza amenaza la salud pública

Especialistas señalan que esta plaga, que se ha reproducido sin control desde hace más de cinco décadas, hoy amenaza la salud pública y el equilibrio ambiental de la zona.

Las madrigueras y túneles creados por los roedores se han extendido bajo el parque, favorecidas por una flora inadecuada y por los residuos que dejan visitantes, lo que asegura alimento constante para la plaga.

“Las plantas que estaban antes no eran las adecuadas, ya que estaban generando que las ratas utilizaran maderas y túneles para reproducirse y su población creció”, comentó Antero Carmona, responsable técnico del programa de limpieza.

Especialistas señalan que las ratas pueden transmitir diversas enfermedades a los humanos, entre ellas la leptospirosis.

Problema de plagas no es exclusivo del Parque Zaragoza

Actualmente, el Parque Zaragoza permanece cerrado, mientras realizan el retiro de plantas y arbustos para llegar hasta las madrigueras donde habitan los roedores. El objetivo es erradicar la plaga desde la raíz y evitar que vuelvan a reproducirse sin control.

“Encontramos una madriguera activa, encontramos un aproximado entre 24 y 30 ratas en una madriguera de metro y medio de diámetro, me comentan que en días pasados se habían contabilizado 34 en madrigueras, hoy posiblemente se detectaron más”, reveló Carmona.

Aunque no existe una cifra oficial, estimaciones advierten que en el subsuelo del Parque Zaragoza viven cientos, quizá miles de ratas, debido a su rápida reproducción.

El fenómeno no sería exclusivo de este punto, pues, al menos, 18 parques más del municipio de Toluca presentan la misma problemática.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]