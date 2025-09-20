GENERANDO AUDIO...

La agresión ocurrió el pasado 19 de julio, dentro de un club de pádel

Este viernes se ratificó la prisión preventiva justificada para Karla Alejandra “N” y Germán “N”, señalados por el delito de homicidio en grado de tentativa tras la agresión a un instructor en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza. La resolución se dio este 19 de septiembre, luego de una audiencia en la que se revisaron las medidas cautelares.

El caso se hizo viral en julio pasado, cuando un video mostró la golpiza al interior de un club privado. En la grabación se observa a varios sujetos golpeando a un hombre e, incluso, lanzando amenazas. Uno de ellos fue identificado como Alejandro “N”, conocido en redes sociales como “Lord Pádel”.

Ratifican prisión preventiva justificada

Durante la audiencia, se determinó que Karla “N” y Germán “N” deberán permanecer en prisión mientras continúan las investigaciones. La defensa de Karla Alejandra “N” intentó demostrar que ella no participó en la agresión, asegurando que incluso trató de detener la golpiza, pero los datos de prueba presentados no fueron suficientes.

Como datos de prueba, la nueva defensa presentó cuatro testimoniales, dos testigos presenciales y dos vecinos de la familia, además de un perito especialista en criminalística incluso llevaron la audiencia con perspectiva de género.

Al concluir el debate, la juzgador analizó los datos de prueba presentados, y dijo que no eran suficientes, refirió que la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debía de prevalecer para garantizar la integridad física y la seguridad de la víctima, así como el de uno de los testigos presenciales

Por este mismo caso, también están vinculados a proceso Alejandro “N” y Othon “N”, quienes fueron detenidos en Cancún junto con el resto de los implicados.

Caso “Lord Pádel”

La agresión ocurrió el pasado 19 de julio, dentro de un club de pádel en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El video de la golpiza circuló en redes sociales y provocó indignación por la violencia mostrada en las imágenes.

Tras la denuncia de la víctima, autoridades mexiquenses iniciaron la búsqueda de los responsables, lo que derivó en la captura de los cuatro señalados, quienes enfrentan ahora un proceso judicial por homicidio en grado de tentativa.

La autoridad judicial continuará con las diligencias del caso en las próximas semanas. Por lo pronto, Karla “N” y Germán “N” deberán permanecer en el penal de Barrientos.