Reemplacamiento Edomex 2025 está por terminar, ¿cuál es la fecha límite?

GENERANDO AUDIO...

Checa cómo saber si te toca hacer el reemplacamiento. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La fecha límite para hacer el reemplacamiento en el Estado de México (Edomex) está por finalizar, recuerda que tienes hasta el 31 de agosto del 2025 para recibir hasta 100% de descuento en tenencia y recargos.

El programa de reemplacamiento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2025 y está dirigido a propietarios de:

Vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2020

Vehículos con placas 2019 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2024

La vigencia de tus placas es de 5 años a partir de la fecha de expedición, consúltala en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.

¿Cuánto se tardan las placas nuevas?

Las placas se entregan en un máximo de siete días hábiles.

¿Cómo puedo consultar si me toca renovar las placas?

Entra al portal de Servicios al Contribuyente

Selecciona la opción de Reemplacamiento

Ve a información general y en la última parte selecciona “Consulta la vigencia de tu placa aquí”

Introduce el número de tu placa y dale aceptar

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]