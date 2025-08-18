Reemplacamiento Edomex 2025 está por terminar, ¿cuál es la fecha límite?
La fecha límite para hacer el reemplacamiento en el Estado de México (Edomex) está por finalizar, recuerda que tienes hasta el 31 de agosto del 2025 para recibir hasta 100% de descuento en tenencia y recargos.
El programa de reemplacamiento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2025 y está dirigido a propietarios de:
- Vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2020
- Vehículos con placas 2019 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2024
La vigencia de tus placas es de 5 años a partir de la fecha de expedición, consúltala en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.
¿Cuánto se tardan las placas nuevas?
Las placas se entregan en un máximo de siete días hábiles.
¿Cómo puedo consultar si me toca renovar las placas?
- Entra al portal de Servicios al Contribuyente
- Selecciona la opción de Reemplacamiento
- Ve a información general y en la última parte selecciona “Consulta la vigencia de tu placa aquí”
- Introduce el número de tu placa y dale aceptar