Reemplacamiento Edomex 2025: ¿qué sanciones se aplican si no lo haces?

El programa de Reemplacamiento Edomex 2025 permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal. La dependencia recordó que la validez de las placas es de cinco años a partir de su fecha de expedición, por lo que quienes no cumplan con este trámite en el plazo establecido pueden ser objeto de sanciones administrativas y de tránsito.

¿Quiénes deben realizar el reemplacamiento Edomex 2025?

La autoridad informó que deberán cumplir con el procedimiento:

Vehículos de uso particular con placas emitidas en 2020

Automóviles con placas 2019 o anteriores que no realizaron la renovación durante 2024

El trámite puede realizarse en los módulos de servicios fiscales y en la plataforma en línea habilitada para este proceso.

Sanciones por no hacer el reemplacamiento en Edomex

La Secretaría de Finanzas advirtió que quienes no concluyan el trámite dentro del periodo autorizado se harán acreedores a:

Multas de tránsito y administrativas por no portar placas vigentes

por no portar placas vigentes Retiro de las placas de circulación y remisión del automóvil al depósito vehicular más cercano

y remisión del automóvil al depósito vehicular más cercano Sanción equivalente a 20 UMA , es decir, 2 mil 262.8 pesos con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente

, es decir, con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente Imposibilidad de realizar la verificación vehicular hasta regularizar la situación

Reemplacamiento Edomex agosto 2025: ¿a quiénes les corresponde?

El calendario sugerido por el Gobierno estatal contempla que en agosto de 2025 deben cumplir con el trámite los automovilistas con:

Placas terminación 9 y 0, con engomado azul.

No obstante, la Secretaría de Finanzas aclaró que el trámite está abierto para conductores con otro color de engomado y terminación distinta, siempre que aún no hayan realizado la renovación, pues la vigencia del programa concluirá el último día de agosto.

