Placas vehiculares en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro.

Si eres automovilista en el Estado de México, debes estar atento: el reemplacamiento 2025 está en marcha y la fecha límite para realizar el trámite está por vencer.

La Secretaría de Finanzas mexiquense recordó que el beneficio de hasta 100% de descuento en tenencia y recargos estará vigente sólo hasta el 31 de agosto de 2025.

🚗💨 ¿Pensando en no reemplacar este 2025?

👀 Cuidado… esto te puede salir más caro de lo que crees.

⚠️ Multas por placas vencidas

🚔 Adiós placas… ¡y hola corralón!

❌ Sin placas = sin verificación

Requisitos para el trámite del reemplacamiento 2025 en el Edomex

Para evitar contratiempos en el trámite de reemplacamiento 2025, ten lista la siguiente documentación:

Identificación oficial con fotografía (INE, licencia o pasaporte)

Clave Única de Registro de Población CURP

En caso de que otra persona realice el trámite, debe llevar poder notarial e identificación

Factura del auto o documento que avale la propiedad (compraventa, endoso o responsiva)

Comprobante de domicilio vigente (máximo 3 meses) en Edomex: recibo de agua, luz, boleta predial o INE

Placas anteriores o constancia de extravío si ya no las tienes

¿Cómo realizar el trámite del reemplacamiento 2025 en el Edomex?

El trámite se puede realizar en línea siguiendo estos pasos:

Entrar al portal – https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp

Seleccionar la opción de Trámite en Línea

Llevar a cabo la verificación Repuve para corroborar que el vehículo no cuenta con anomalías

para corroborar que el vehículo no cuenta con anomalías Ingresar requisitos necesarios

Recibir un correo electrónico y formato de pago

Conservar el comprobante y el acuse del trámite; recibirás SMS o correo con el estatus

Concluir la validación y recibe placas, engomado y tarjeta de circulación en el modo elegido o a domicilio

Quienes lo hagan dentro del plazo podrán acceder al beneficio del 100% de descuento en tenencia y recargos, lo que representa un importante ahorro para miles de conductores.

¿A quiénes aplica el reemplacamiento 2025?

El programa está dirigido a propietarios de:

Vehículos de servicio particular con placas expedidas en 2020

Vehículos con placas 2019 o anteriores que no renovaron en 2024

Recuerda que las placas en el Edomex tienen una vigencia de 5 años a partir de su expedición, por lo que debes verificar en el siguiente portal si ya te corresponde.