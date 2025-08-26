¿Cuáles son los requisitos para el reemplacamiento 2025 en Edomex?
Si eres automovilista en el Estado de México, debes estar atento: el reemplacamiento 2025 está en marcha y la fecha límite para realizar el trámite está por vencer.
La Secretaría de Finanzas mexiquense recordó que el beneficio de hasta 100% de descuento en tenencia y recargos estará vigente sólo hasta el 31 de agosto de 2025.
Requisitos para el trámite del reemplacamiento 2025 en el Edomex
Para evitar contratiempos en el trámite de reemplacamiento 2025, ten lista la siguiente documentación:
- Identificación oficial con fotografía (INE, licencia o pasaporte)
- Clave Única de Registro de Población CURP
- En caso de que otra persona realice el trámite, debe llevar poder notarial e identificación
- Factura del auto o documento que avale la propiedad (compraventa, endoso o responsiva)
- Comprobante de domicilio vigente (máximo 3 meses) en Edomex: recibo de agua, luz, boleta predial o INE
- Placas anteriores o constancia de extravío si ya no las tienes
¿Cómo realizar el trámite del reemplacamiento 2025 en el Edomex?
El trámite se puede realizar en línea siguiendo estos pasos:
- Entrar al portal – https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp
- Seleccionar la opción de Trámite en Línea
- Llevar a cabo la verificación Repuve para corroborar que el vehículo no cuenta con anomalías
- Ingresar requisitos necesarios
- Recibir un correo electrónico y formato de pago
- Conservar el comprobante y el acuse del trámite; recibirás SMS o correo con el estatus
- Concluir la validación y recibe placas, engomado y tarjeta de circulación en el modo elegido o a domicilio
Quienes lo hagan dentro del plazo podrán acceder al beneficio del 100% de descuento en tenencia y recargos, lo que representa un importante ahorro para miles de conductores.
¿A quiénes aplica el reemplacamiento 2025?
El programa está dirigido a propietarios de:
- Vehículos de servicio particular con placas expedidas en 2020
- Vehículos con placas 2019 o anteriores que no renovaron en 2024
Recuerda que las placas en el Edomex tienen una vigencia de 5 años a partir de su expedición, por lo que debes verificar en el siguiente portal si ya te corresponde.