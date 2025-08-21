Reemplacamiento Edomex 2025: requisitos para hacer el trámite

GENERANDO AUDIO...

¿Qué necesitas llevar para hacer el reemplacamiento en Edomex? Foto: Cuartoscuro

Conductor, para que puedas hacer el reemplacamiento 2025 en el Estado de México (Edomex) debes tener a la mano ciertos requisitos para que no des dos vueltas. Te decimos qué documentos son.

Recuerda que la vigencia de tus placas es de 5 años a partir de la fecha de expedición, consúltala en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex para saber si te toca reemplacar.

Documentación para hacer el reemplacamiento 2025 en Edomex

Identificación oficial con foto (INE, licencia o pasaporte)

CURP

Si no renuevas placas tú, la persona que se presente debe llevar poder notarial y su identificación

Factura del auto y documento donde diga que es tuyo (compraventa, endoso o responsiva)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses y del Edomex (INE, recibo de agua, recibo de luz o boleta predial)

Placas viejas o documento que indique por qué no las tienes como una constancia de extravío

Fecha límite y a quiénes va dirigido

La fecha límite para hacer el reemplacamiento en el Edomex está por finalizar, recuerda que tienes hasta el 31 de agosto del 2025 para recibir hasta el 100% de descuento en tenencia y recargos.

El programa de reemplacamiento está dirigido a propietarios de:

Vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2020

Vehículos con placas 2019 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2024

