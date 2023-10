A cambio de una sonrisa, Gabriela tatúa cejas a mujeres sobrevivientes de cáncer en Edomex

A lo largo de un inspirador proyecto de cuatro años, Gabriela ha dedicado su talento y habilidad como tatuadora para crear sonrisas; su labor se enfoca en tatuar cejas a mujeres que, a causa del cáncer, han perdido esta parte esencial de su identidad.

Para Alejandra, una valiente sobreviviente del cáncer, la pérdida de sus cejas durante la lucha contra esta enfermedad fue un recordatorio constante de su batalla. Sin embargo, al vencerlo, recuperar esta parte se convirtió en una oportunidad para reconstruir su autoestima.

“En la próxima vez que yo tuve oportunidad de consultar con el oncólogo le pregunté que si tenía alguna situación, si yo me podía tatuar las cejas y me dijo que no había ningún problema y que lo podía hacer en cualquier momento“.

Alejandra López venció al cáncer