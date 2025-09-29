Registro de Vivienda para el Bienestar ya abrió en un municipio de Edomex

GENERANDO AUDIO...

Interesados pueden registrarse a Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Con el objetivo de garantizar vivienda digna, el programa federal Vivienda para el Bienestar inicia su segunda etapa en Atlacomulco, Estado de México, ofreciendo oportunidades de vivienda social a familias de la región.

La iniciativa de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) busca atender las necesidades habitacionales en zonas prioritarias a través de apoyos económicos para adquisición o mejoramiento de vivienda, asegurando soluciones accesibles para quienes más lo necesitan.

Vivienda para el Bienestar en Atlacomulco

Atlacomulco es el primer municipio del Estado de México en contar con esta convocatoria bajo la modalidad de Vivienda Social, dirigida a personas que no cuentan con acceso a créditos hipotecarios tradicionales y buscan una solución habitacional adecuada.

El registro para el programa estará abierto del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2025, con atención de 10:00 a 16:00 horas. Los interesados podrán acudir al Auditorio Municipal Juan Monroy Pérez, ubicado en De las Fuentes S/N, Col. Las Fuentes, con acceso por Prolongación Las Fuentes y Gilberto Monroy Vélez.

Requisitos para acceder al programa

Para registrarse en Vivienda para el Bienestar, los interesados deben:

Ser mexicanos o residentes legales en el país

No contar con vivienda propia

Comprobar la necesidad de una vivienda adecuada

Cumplir los criterios de selección establecidos por CONAVI

El registro se realiza únicamente en el módulo de atención de CONAVI indicado. Se recomienda acudir a este punto para recibir información detallada y asistencia en la inscripción.

Próximas fases del programa en Edomex

Tras la implementación en Atlacomulco, el programa se extenderá a otros municipios con mayor rezago habitacional, en modalidades de vivienda social o mejoramiento de vivienda, beneficiando a más familias mexicanas.

Para más información y actualización del programa, los interesados pueden consultar el sitio oficial de CONAVI.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]