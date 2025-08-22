Regresan estancias infantiles a Edomex: lista de municipios donde estarán

GENERANDO AUDIO...

Estancias infantiles atenderán a niños desde 45 días de nacidos. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) confirmó la apertura de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), conocidos como estancias infantiles, en municipios estratégicos de la entidad. El programa tiene como finalidad ofrecer a madres y padres trabajadores un espacio confiable para el cuidado y desarrollo de sus hijos.

¿Desde qué edad se recibirá a los niños en las estancias infantiles en Edomex?

De acuerdo con información oficial, los CECI en el Edomex serán atendidos por personal capacitado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los especialistas en cuidado infantil brindarán atención a niñas y niños desde los 45 días de nacidos y hasta los 3 años de edad.

¿En qué municipios se abrirán los CECI?

En su primera etapa, el Gobierno estatal detalló que las estancias infantiles en el Edomex estarán disponibles en los siguientes municipios:

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Texcoco

Valle de Chalco

Los espacios contarán con infraestructura diseñada para garantizar atención integral, seguridad y servicios especializados en estimulación temprana.

Objetivo de las estancias infantiles en Edomex

La administración mexiquense informó que los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil buscan respaldar la economía familiar al facilitar que los padres trabajadores tengan un lugar autorizado donde dejar a sus hijos mientras cumplen con su jornada laboral.

Además, el programa forma parte de una política social que pretende ampliar los servicios de cuidado infantil en municipios con mayor demanda.

