Menores rescatados. Foto: Comisaría General de Seguridad Ciudadana Neza

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl rescató a dos menores de edad, ambos de 16 años, que recibieron mensajes por parte del crimen organizado para reclutarlos, bajo el engaño de una oferta para trabajar en el estado de Tabasco.

El 2 de septiembre pasado se reportó la desaparición de dos menores, habitantes del municipio de Neza, en el Estado de México. Los trabajos de investigación detectaron que los jóvenes viajaban en autobús hacia Tabasco, por lo que se le dio seguimiento al caso y se desplegó un operativo en conjunto con autoridades estatales y federales.

Las autoridades mencionan que los dos muchachos habían sido víctimas de engaño por parte del crimen organizado y fueron contactados para reclutarlos mediante mensajes en redes sociales. El comunicado menciona que las víctimas recibieron dinero para trasladarse del Edomex a Tabasco, con la promesa de un trabajo falso.

Las autoridades de Neza, en conjunto con la Guardia Nacional, rescataron a los dos jóvenes en una central de autobuses de Tabasco. Ambos se encontraban bien y los llevaron a la Fiscalía especializada; posteriormente se reunieron con sus familias.

También ha sido documentado en varias ocasiones que los grupos delictivos utilizan las redes sociales, u otros medios digitales, para contactar a los menores de edad y reclutarlos con engaños; usualmente ofrecen un empleo atractivo y les piden que se desplacen a otro estado del país.

