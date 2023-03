La tarde-noche de este martes, Manuel “N”, de 47 años, alias el “Pelón”, se entregó voluntariamente ante la agencia del Ministerio Público con sede en la cabecera municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México. El “Pelón” era buscado por las autoridades como el principal sospechoso en el caso de intento de violación en contra de una joven de 24 años que caminaba sobre avenida Molinos de Viento, en la colonia La Mancha 1, municipio de Naucalpan.

Hace unas horas, se hizo viral la filtración de un audio de Manuel “N”, donde el hombre dice que se va a entregar él mismo con las autoridades pertinentes. A continuación, la transcripción textual del audio filtrado:

“Nada más un favor, Jacqueline, así bien importante y quiero confiar en ustedes, yo me voy a entregar por mi propia voluntad, no es justo que estén amenazándolas a ustedes, mucho menos a mis hijas, a mis nietos, así el mismo amor que ellos sienten, dile a Alicia, a su hermano, yo lo siento ese amor por los míos, por Michelle y por mi hijo, o sea, si viene que no vengan con la patrulla ni nada, yo me voy a entregar solo; de hecho estamos cerca de la delegación, estoy cerca de una delegación. Me voy a entregar, que venga Javier también si quiere, para que sepa que no me voy a fugar, nada más quiero que le dejen mis cosas a Michelle, mi aparato del oído, mis tenis también y los de ella, todos los tenis de Oliver, sus huaraches, su ropa, sus pañales, te lo pido porque anda bien rosado, no vengan con nadie de la policía, sólo ustedes y ellos, yo me voy a entregar solo”.

Manuel N, agresor de Naucalpan.