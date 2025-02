GENERANDO AUDIO...

Revelaron las conversaciones vía WhatsApp de Lucio. FOTO: Getty

“Tíralo en algún canal” se lee en las conversaciones de WhatsApp que un joven identificado como Lucio “N”, tuvo con su novia antes de abandonar a su hijo recién nacido en calles de Tultitlán, Estado de México; las imágenes causaron indignación en las redes sociales lo mismo que las conversaciones donde discutieron abandonar al bebé .

ADVERTENCIA: Contenido sensible

Los mensajes entre Lucio y su novia revelaron preocupación por la situación, escribiendo ella: “Aún se mueve”. Posteriormente, añade: “Tengo tanto miedo. Dios mío. No puedo. Esto está muy mal”.

En otra parte de la conversación, sugiere ella: “Tíralo en algún canal”, mientras que el padre responde: “Ya no lo veas, ya no le prestes atención”. Él también menciona: “Ahorita que vaya para la casa lo tiro” y “no lo volverás a ver”.

En declaraciones la madre de Lucio aseguró que no está dispuesta a pagar una fianza para que su hijo afronte el proceso en libertad. Argumentó que, si no aprende de esta situación, podría reincidir en acciones similares: “Yo no traje al mundo un animal” declaró.

“No lo pienso hacer, porque si él no aprende de esto, lo único que voy a hacer es que al rato cuando él salga de prisión va a ser un peor hombre”, declaró.

“Lo hice por nervios”: dijo Lucio a su familia

Lucio “N”, de 18 años, dijo a su familia que sintió nervios y miedo. Su tía, Lizbeth García, informó a Uno TV que el joven explicó que su reacción fue impulsiva y motivada por el miedo.

“Lo que nos comenta es que él lo hizo por amor… por amor. Tontamente es un chamaquillo de 18 años que actuó mal, porque él actuó mal y lo único que dijo es que tenía mucho miedo y por nervios fue y lo dejó ahí”, declaró Lizbeth García, tía de Lucio.

Fiscalía de Edomex rechaza tomar denuncia

Durante este miércoles los padres de Lucio “N”, acusaron que la Fiscalía del Estado de México se negó a recibir al joven y levantar la declaración, por ello decidieron acudir a la Ciudad de México donde permaneció un par de horas.

Esta noche, Lucio fue trasladado a la Fiscalía para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mejor conocido como el Edificio Rosa.

Estado de salud del bebé abandonado en Tultitlán

La madre de Lucio calificó como un “milagro” que el bebé sobreviviera en estas condiciones y destacó la rápida acción de quienes lo encontraron y lo llevaron al hospital.

El recién nacido fue encontrado con el cordón umbilical, dentro de una bolsa de plástico, y presentaba signos de hipotermia. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y se reporta estable.

Esta noche el ISSSTE informó que el parte médico del bebé es: signos vitales estables y buena condición física.

El caso sigue en investigación, y en las próximas horas se determinará la situación legal del joven.

Hasta el momento, no se ha informado si la novia de Lucio también enfrentará cargos.