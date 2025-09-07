Ojo en carretera: así te agarran en curva y asaltan; video

GENERANDO AUDIO...

Carretera en México. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un nuevo modo de operar de los delincuentes para el robo de automóvil en carreteras quedó en video. En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo un grupo de hombres a mano armada aprovecha una curva para despojar de una camioneta a unas personas a las que obliga a replegarse a un costado de la vialidad.

¿Cómo es el nuevo modo de robo de vehículo?

Los delincuentes encontraron una manera para poder robar vehículos: se apoyan de estrechos caminos para bloquear el paso de las víctimas y, así, poder quitarles los vehículos.

El modo de operar quedó en evidencia, tras un atraco en el camino viejo a Tepexpan, a la altura del puente de Acolman, en el Estado de México. En las imágenes se ve cómo, en una curva, los delincuentes detienen su unidad para impedir que el vehículo de las víctimas pueda seguir su camino.

Con el alto del carro, el primer paso de ese método de robo está hecho. Después, bajan sujetos armados, con la cara y cabeza cubiertos, y a punta de pistola bajan a las víctimas del automóvil que pretenden robar.

Después de conseguir bajar a los dueños del vehículo, parte del grupo de delincuentes sube a la unidad robada para reanudar la marcha sin que las víctimas puedan hacer algo para impedirlo.

La escena captada en el municipio mexiquense generó toda una ola de indignación y alertó a la población por un nuevo método utilizado por los delincuentes que buscan robar vehículos en las carreteras, utilizando la poca posibilidad de maniobra de las curvas para lograr el delito.

“Ahí está la prueba de la seguridad en las carreteras”, “Qué desgraciados”, “Qué coraje. Bola de cobardes”, “Qué coraje, así de fácil y a plena luz del día”, “Como para echarles el carro encima cuando se frena”, son parte de los comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, autoridades no se han pronunciado por el caso del robo de automóvil a mano armada en carreteras del Estado de México.