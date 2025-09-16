Se acaba el plazo: ¿Cuándo es el último día para pedir apoyo Bienestar de 200 mil pesos?

GENERANDO AUDIO...

Está dirigido a personas mayores de 18 a 64 años. Foto: Getty Images

El registro para el apoyo económico de hasta 200 mil pesos del programa Fomento Cooperativo para el Bienestar 2025 concluye este 17 de septiembre en el Estado de México (Edomex).

¿Quiénes pueden registrarse?

El beneficio está dirigido a personas mayores de 18 a 64 años, que vivan en alguno de los 125 municipios del Edomex y se encuentren desempleadas o subempleadas y deseen:

Constituir legalmente una Sociedad Cooperativa

Fortalecer una cooperativa ya existente dedicada a la producción o consumo de bienes y servicios

Horarios y dónde entregar la solicitud registro

Las solicitudes se reciben en las Oficinas Regionales de Empleo en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Asimismo, las autoridades dispusieron 10 puntos de recepción en el Estado de México:

Oficina Regional de Empleo Toluca

Oficina Regional de Empleo Tlalnepantla

Oficina Regional de Empleo Naucalpan

Oficina Regional de Empleo Ecatepec

Oficina Regional de Empleo Nezahualcóyotl

Oficina Regional de Empleo Ixtapaluca

Oficina Regional de Empleo Atlacomulco

Oficina Regional de Empleo Tejupilco

Oficina Regional de Empleo San Mateo Atenco

Oficina Regional de Empleo La Paz

¿En qué se puede usar el apoyo?

El monto, que se otorga en una sola ocasión, puede destinarse a:

Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo o herramienta

Compra de materia prima autorizada

Adaptación de locales

Otras acciones aprobadas por la instancia normativa

Oportunidad única para cooperativas

El Gobierno del Estado de México subrayó que este apoyo busca impulsar la economía local y fortalecer proyectos colectivos.

Por ello, llamó a la población interesada a no dejar pasar el plazo, pues el registro concluye en cuestión de horas.

