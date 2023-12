Se agotan hologramas en verificentros del Estado de México

Los automovilistas del Estado de México están en crisis debido a la escasez de hologramas en la mayoría de verificentros. En redes sociales, buscan saber donde pueden concretar el trámite antes de que termine el año.

El tiempo se agota para los automovilistas que cuentan con engomado azul y terminación nueve y cero, solo tienen hasta el 31 de diciembre para verificar sus vehículos.

Como muchos dejaron el trámite al final, no contaban con la alta demanda y los hologramas se están acabando.

Óscar es uno de ellos, ha manejado con su hija durante horas, y es que no ha encontrado verificentros con hologramas para colocar.

“Visité uno aquí por Tultitlán, pero ya no tenían hologramas, entonces me vine hasta acá, solo pasé y vi que están formados, no debería de haber tanta escasez allá, porque si hubiera sabido no me hubiera dado esa vuelta”, narra el automovilista.

Miguel tuvo que buscar un verificentro fuera de su municipio para poder verificar: “Las calcomanías no hay, ese es el problema que no hay la cero, que no hay calcomanías, nos están mandando de otro verificentro aquí porque aquí sí hay”, destaca.

Como ellos, cientos de automovilistas continúan buscando y donde encuentran hay largas filas y deben esperar durante más de dos horas para obtener su holograma.

Quienes no verifiquen en este plazo, tendrán que pagar una multa de dos mil setenta y dos pesos por concepto de verificación extemporánea. En caso de circular sin verificación vigente, sus coches serán llevados al corralón.

Mientras, siguen las largas filas y la búsqueda de hologramas continúa. Automovilistas como Óscar afirman que no saben qué van a hacer si no alcanzan a verificar antes de que termine el año.

