Se está secando Presa Villa Victoria del Sistema Cutzamala, afirman lugareños

Lugareños aseguran que se está secando, es la presa Villa Victoria, ubicada en el municipio del mismo nombre, en el Estado de México.



Es una de las 3 presas que abastecen al Sistema Cutzamala, para que llegue agua a la capital del país.

“Ha bajado como 30 metros.Ahorita sí está más seca, se está secando” José Luis Domínguez | Habitante de Villa Victoria, Edomex





La tierra que cruje y el pasto muerto dentro de la presa, son una señal de la crisis, la más grave en la historia.



Santiago y sus compañeros a diario pasan por aquí. Dicen que antes el agua cruzaba las paredes de las compuertas.

“Hace algunos años, sí se podía observar cómo se volaba la bardita y ahora pues está extremadamente abajo”. Santiago Martínez | Habitante de Villa Victoria, Edomex.



De acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, esta presa apenas alcanza la tercera parte de su capacidad.



“En la presa de Villa Victoria tenemos un almacenamiento de 50 millones de metros cúbicos correspondientes al 30.2 %”



Y las cámaras de UnoTV lo comprobaron.



Aquí se controlan las compuertas de la presa, para permitir que el agua fluya hacia el Sistema Cutzamala, las paredes están secas. Ahí están las marcas del nivel del agua que ha alcanzado en otros tiempos. Es otro de los rostros de la crisis hídrica que se vive en esta presa y por supuesto que ya impacta en el Valle de México.





Los ríos que la nutren bajan del bosque del municipio aledaño, San José del Rincón… hoy tienen muy poca fuerza.

“Este río es uno de los principales que abastecen la presa de Villa Victoria, muy conocido como el Río de la Compañía. “Este no es el nivel óptimo como tal, aquí podemos ver que en esta temporada de estiaje sí se logra notar que realmente no es el nivel óptimo, en temporada de lluvias sí aumenta la creciente, pero insisto, este pues bueno finalmente el caudal que tiene, no con esto se va a llevar a abastecer precisamente a toda la presa”. Nefty Alcántara | Dir. Medio Ambiente, Ayuntamiento Villa Victoria

Una de las causas es que el año 2023, fue catalogado como el más seco, según el Servicio Meteorológico Nacional…



La otra razón, la tienen bien identificada los lugareños.

“No, no llovió mucho y aún así se esperaba que aumentara un poquito la presa, pero no. Es lo complicado, que no llueve y que se la sigue llevando, llevando” Josefina Mondragón | Habitante de Villa Victoria

