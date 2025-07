Se incendia bodega en zona industrial de Tultitlán

GENERANDO AUDIO...

Incendio en bodega de Tultitlán. Foto: Getty Images.

Este jueves se registra un fuerte incendio en una bodega ubicada en la zona industrial de Tultitlán, en la colonia Independencia, en el Estado de México (Edomex). Las llamas y una densa columna de humo negro alertaron a los vecinos y trabajadores de la zona.

Humo aún negro, señal de que el incendio sigue activo

En videos, que ya circulan del hecho, se pueden ver grandes columnas de humo negro, que indicaría que el fuego aún no está controlado, mientras se eleva varios metros en el cielo. Los bomberos tratan de evitar que las llamas se extiendan hacia alguna bodega cercana.

La movilización por parte de los servicios de emergencia entre Bomberos, Protección Civil y la Guardia Nacional acordonan la zona para evitar algún contratiempo, porque una parte del techo ya se desprendió, debido al fuego vivo.

Presuntamente, se trataría de una bodega de aceites, lo que haría difícil controlar el fuego, pero lo que se guardaba en la bodega será confirmado posteriormente cuando las llamas ya estén controladas y el enfriamiento del inmueble se realice.

Hasta ahora el incendio se ha controlado en, aproximadamente, un 60% como lo indicó un funcionario local públicamente y no se reportan personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y bomberos ya se encuentran en el sitio para controlar el fuego. Las autoridades exhortan a la población a no acercarse al área afectada, para no entorpecer las labores de emergencia y evitar riesgos a la salud o a la integridad física. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.