Delfina Gómez se registra como candidata de Morena-PT-Verde a gubernatura del Edomex

Defina Gómez Álvarez se registró ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), como candidata a la gubernatura de la entidad mexiquense por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ante la presencia de militantes de Morena, PT y PVEM, la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se presentó en las instalaciones del IEEM para realizar el trámite.

Bajo las expresiones “¡Delfina, Delfina!”, “es un honor estar con la mejor”, “gobernadora, gobernadora”, “ya llegó, ya está aquí la que va a sacar al PRI”, la maestra Gómez Álvarez fue recibida por parte de los asistentes en el recinto que buscaban estrechar su mano.

Acompañada de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Delfina Gómez recibió el acuse de la candidatura común Morena-PT-PVEM. Será el próximo 2 de abril cuando la sesión en la que el Consejo General resolverá sobre las candidaturas en el Estado de México.

En un mensaje posterior al acto, la exsecretaria federal agradeció a los asistentes que la acompañaron al evento y manifestó que se encuentra con el compromiso de trabajar sin descansar.

“Agradecida por la confianza que me brinda Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y decirles que representarlos como su candidata a gobernadora me enaltece, pero también me hace crear un compromiso que de verdad no les vamos a fallar. Acepto este honor con humildad y con un compromiso absoluto de trabajar sin descansar para que nuestra tierra mexiquense se llene aún más de cambio”.

Delfina Gómez.