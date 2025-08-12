Sicarios asesinan a niña de 12 años por una deuda en Chalco

GENERANDO AUDIO...

Asesinan a niña de 12 años en Chalco. Foto: GettyImages/Ilustrativa

Sujetos armados irrumpieron en una vivienda de Chalco, Estado de México, y asesinaron a balazos a una niña de 12 años.

De acuerdo con los reportes, por la madrugada las personas armadas que viajaban a bordo de motocicletas, irrumpieron en la vivienda ubicada en calle Reforma, colonia San Pablo Atlazalpan y abrieron fuego en contra de los inquilinos.

Las balas alcanzaron a la pequeña Dulce, de 12 años de edad, quien habría fallecido en su habitación.

Las investigaciones apuntan a que el papá de la víctima tenía una deuda con una presunta célula criminal y al no pagarla, los sujetos abrieron fuego en contra de su familia, arrebatándole la vida a Dulce.

Tras el incidente, la fiscalía mexiquense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro local. La vivienda quedó acordonada y la familia huyó del sitio.