Sigue búsqueda de Kimberly Moya: botas con sangre delataron a presuntos secuestradores

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía del Edomex analizó pruebas genéticas del calzado. Foto: FGJEM

Las botas con sangre encontradas en un taller del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (Edomex), fueron la pieza clave que permitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) vincular a dos hombres con la desaparición de la adolescente Kimberly Moya, de 16 años.

De acuerdo con la institución, fueron detenidos Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares, tras los hechos ocurridos el 2 de octubre.

Hombres detenidos por desaparición de Kimberly Moya. Foto: FGJEM

Pruebas genéticas confirman vínculo con Kimberly Moya

Durante un cateo realizado en el taller donde trabajaba Gabriel Rafael “N”, agentes investigadores localizaron unas botas color café con manchas hemáticas, las cuales fueron enviadas a peritaje genético.

“Las pruebas confirmaron que las manchas corresponden a rastros hemáticos con coincidencia genética con las muestras biológicas de los padres de la víctima”, informó la FGJEM. Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

El hallazgo derivó de una serie de diligencias de búsqueda realizadas en espacios públicos y privados como parte de las acciones para localizar a Kimberly Moya y esclarecer su desaparición.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Qué le pasó pasado a Kimberly, según la Fiscalía mexiquense?

Según la investigación, alrededor de las 16:14 horas del 2 de octubre, la adolescente caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, cuando fue interceptada por Gabriel Rafael “N”, quien la dirigió hacia un vehículo Volkswagen sedán gris conducido por Paulo Alberto “N”.

Ambos, presuntos implicados, privaron de la libertad a la joven y huyeron del lugar, ocultando su paradero e impidiendo proporcionar información sobre su destino.

Las videograbaciones analizadas por las autoridades muestran que el vehículo siguió a la adolescente desde su trayecto de regreso a casa hasta el punto donde fue subida al automóvil. Además, se comprobó que el calzado analizado era el mismo que portaba Gabriel Rafael “N” en los registros previos a la desaparición.

A Kimberly se la habrían llevado en un vehículo. Foto: FGJEM

Búsqueda de Kimberly Moya continúa

Aunque los detenidos no han proporcionado información sobre el paradero de la víctima, la Fiscalía mexiquense informó que continúa con acciones de búsqueda y líneas de investigación abiertas, bajo la presunción de que la adolescente sigue con vida.

Ambos hombres fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (Cereso) de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.