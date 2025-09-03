Socavón deja sin clases presenciales a escuela en Chimalhuacán

GENERANDO AUDIO...

Socavón afecta a escuela Benito Juárez en Chimalhuacán. Foto: Gob. de Chimalhuacán

Luego de que padres de familia y vecinos denunciaran en redes sociales un socavón de grandes dimensiones enfrente del Centro Escolar Benito Juárez en la Avenida Camino Viejo en Ejidos de Santa María, Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), que los había dejado sin clases presenciales, se había indicado que el ciclo escolar 2025-2026 comenzaría a distancia para evitar cualquier riesgo. Sin embargo, el Ayuntamiento informó que, con el objetivo de mitigar riesgos, la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencias acordonó el área con cinta barrera; asimismo, el personal de bomberos realizó guardias durante el horario escolar.

Operativo de resguardo en escuela Benito Juárez en Chimalhuacán

El Ayuntamiento de Chimalhuacán informó que, para mitigar riesgos, la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencias colocó cinta de seguridad en la zona afectada y destinó personal de bomberos en guardias durante el horario escolar.

De manera conjunta con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, se puso en marcha un dispositivo de protección que incluye la vigilancia del entorno del plantel y el acompañamiento a la comunidad escolar.

El Gobierno municipal señaló: “Se mantiene un operativo de resguardo permanente para estudiantes, padres de familia y personal docente que acude al Centro Escolar Benito Juárez”.

Trabajos de rehabilitación del drenaje profundo en Chimalhuacán

El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) detalló que se llevan a cabo obras en el Colector Pirules, infraestructura ubicada frente a la escuela. Las maniobras incluyen la extracción de mil 176 metros cúbicos de tierra, así como la construcción de dos pozos de visita para mejorar el mantenimiento de la red de drenaje.

ODAPAS indicó que la afectación se originó por la combinación de lluvias recientes, presión de agua proveniente del cerro, acumulación de residuos y desgaste de tubería, la cual ya había cumplido su vida útil.

El organismo explicó: “Los trabajos son complejos, pero se realizan de forma continua con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del drenaje profundo y evitar futuras contingencias”.

Comunidad estudiantil en espera de la rehabilitación

Aunque padres y vecinos señalaron que se trató de un socavón, el Ayuntamiento no precisó esta condición en sus comunicados oficiales, y reiteró que los trabajos se concentran en la rehabilitación del colector de 36 pulgadas y de la tubería de PEAD corrugado.

Las autoridades locales prevén concluir las labores en el corto plazo y pidieron comprensión a la comunidad escolar durante las obras, que buscan restablecer la seguridad en la zona.

